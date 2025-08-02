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Dünya

Gazze'de sağlık sistemi çöküşün eşiğinde: Yaralılar yerlerde tedavi ediliyor

Soykırımcı İsrail saldırıları sonucu yaralanan siviller, kapasitesini aşan hastanelerde yer bulamıyor. Bazı merkezlerde doluluk oranı yüzde 300'ü geçti. Uluslararası yardım çağrısı yinelendi.

AA2 Ağustos 2025 Cumartesi 23:06 - Güncelleme:
Gazze'de sağlık sistemi çöküşün eşiğinde: Yaralılar yerlerde tedavi ediliyor
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Gazze'de, hala faaliyet gösterebilir durumdaki hastanelerde doluluk oranlarının yüzde 200-300'lere çıktığı, bu nedenle İsrail'in saldırılarında yaralananların yerlerde ve koridorlarda tedavi edildiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hastaneler, yaralılar denizinde boğuluyor. Hastanelerin kapasitesi yaralılara yetmiyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, doluluk oranının Şifa Hastanesinde yüzde 240'a, Rantisi Hastanesinde yüzde 210'a, Nasır Hastanesinde yüzde 180'e ve El-Ehli Baptist Hastanesinde yüzde 300'e ulaştığı bilgisi verildi.

Hasta ve yaralıların koridorlarda ve yerlerde tedavi edildiği belirtilen açıklamada, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve insani yardım kuruluşlarına acil yardım çağrısı yapıldı.

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