Gazze'de sahur vakti İsrail katliamı! En az 200 şehit, yüzlerce yaralı var

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırılar başlattığını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye yeniden saldırıların başlatıldığını açıkladı.

Adraee, "Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda, İsrail ordusu ve (İsrail iç istihbarat teşkilatı) Shin Bet, Gazze Şeridi genelinde Hamas'a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı." ifadesini kullandı.

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada da Gazze Şeridi çevresindeki okullarda eğitime ara verildiği ve çiftçilerin sınıra yakın yerlerde çalışmasına izin verilmeyeceği aktarıldı.

EN AZ 200 ŞEHİT VAR

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 200 Filistinlinin şehit olduğu açıklandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı geniş çaplı saldırılarda çok sayıda kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırılarda çoğu kadın ve çocuk en az 200 Filistinlinin şehit olduğu açıklandı.

Hayatını kaybedenlerin yarısından fazlasının Gazze'nin güney bölgelerinden olduğu kaydedildi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alan saldırılar sonucu ölen 2'si çocuk 5 sivil ile onlarca yaralının Kuveyt Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze kentine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren 15'ten fazla kişinin cansız bedeni ile 20'den fazla yaralının hastanelere ulaştırıldığı belirtilen haberde, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Avde Hastanesi'ne de 14 kişinin cenazesi ile 70'ten fazla yaralının getirildiği belirtildi.

Ayrıca, Avde Hastanesi'ne 6'sı çocuk 8 Filistinlinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi genelinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar ile bu kişilerin kaldığı çadırlar ve bölge halkının evlerini hedef almayı sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail bombardımanı nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelere ulaşmakta ciddi sıkıntı çektiği kaydedildi.

HAMAS: NETANYAHU VE HÜKÜMETİ GAZZE'DEKİ SAVUNMASIZ SİVİLLERE SAVAŞI YENİDEN BAŞLATTI

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere karşı savaşı yeniden başlattığını bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne savaş açtığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının barbarca bir savaşın yanı sıra sistematik açlık politikalarına maruz kaldığı hatırlatılan açıklamada, "Gazze'ye ve savunmasız Filistinli halkına karşı haince saldırıların sonuçlarından suçlu Netanyahu'yu ve Siyonist Nazi işgalcilerini sorumlu tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Netanyahu ve radikal hükümeti ateşkes anlaşmasına darbe yapma kararı alarak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin hayatını tehlikeye atarak akıbetlerini belirsizliğe sürüklüyor. Arabuluculardan, ateşkese darbe yapan Netanyahu'yu ve Siyonist işgalciyi sorumlu tutmalarını istiyoruz." denildi.

Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkının yanında yer alarak Gazze Şeridi'ne dayatılan ablukayı kırmaları talebinde bulunulan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) de acil toplanması çağrısında bulunuldu.

Hamas açıklamasında, BMGK'nin 2735 sayılı kararı doğrultusunda Gazze Şeridi'nde ateşkesin sürmesi ve İsrail güçlerinin geri çekilmesi talebinde bulunuldu.

Öte yandan Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesini hedef alan saldırıların etkilerini yakından takip ettiklerine işaret edildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.30 İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 200 Filistinlinin şehit olduğu açıklandı.

05.53 Beyaz Saray, İsrail'in bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılar konusunda ABD'ye danıştığını açıkladı.

05.48 İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in 15 gündür Gazze'ye yardım girişini engellediğini belirterek, "Bu, uluslararası hukukun ihlalidir." ifadelerini kullandı.

05.16 İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 50'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

05.01 Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere karşı savaşı yeniden başlattığını bildirdi.

04.47 İsrail, ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı geniş çaplı saldırıları artırarak sürdüreceğini duyurdu.

04.18 İsrail ordusunun Gazze'ye yeniden başlattığı geniş çaplı saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi.

03.41 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırılar başlattığını açıkladı.