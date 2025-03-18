Katil İsrail ateşkesi bozdu! Ramazan günü Gazze'de katliam: En az 400 şehit var

Soykırımcı İsrail ordusu 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı.

İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombaladığı aktarıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

400'DEN FAZLA ŞEHİT VAR

İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 404 kişinin şehit olduğu, 562 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırı ve katliamlarda hayatını kaybeden 404 kişinin naaşı ile 562 yaralının hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, enkaz altında halen çok sayıda kişinin bulunduğu, ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

- İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 4 HÜKÜMET YETKİLİSİ DE ÖLDÜ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hava saldırılarında 4 hükümet yetkilisinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Söz konusu yetkililerin Hükümet Çalışmalarını Takip Birimi Başkanı İsam ed-Dalis, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmed el-Hitte, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mahmud Ebu Vatfe ve İç Güvenlik Teşkilatı Genel Müdürü Behcet Ebu Sultan olduğu kaydedildi.

HAMAS: NETANYAHU VE HÜKÜMETİ GAZZE'DEKİ SAVUNMASIZ SİVİLLERE SAVAŞI YENİDEN BAŞLATTI

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere karşı savaşı yeniden başlattığını bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne savaş açtığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının barbarca bir savaşın yanı sıra sistematik açlık politikalarına maruz kaldığı hatırlatılan açıklamada, "Gazze'ye ve savunmasız Filistinli halkına karşı haince saldırıların sonuçlarından suçlu Netanyahu'yu ve Siyonist Nazi işgalcilerini sorumlu tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Netanyahu ve radikal hükümeti ateşkes anlaşmasına darbe yapma kararı alarak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin hayatını tehlikeye atarak akıbetlerini belirsizliğe sürüklüyor. Arabuluculardan, ateşkese darbe yapan Netanyahu'yu ve Siyonist işgalciyi sorumlu tutmalarını istiyoruz." denildi.

Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkının yanında yer alarak Gazze Şeridi'ne dayatılan ablukayı kırmaları talebinde bulunulan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) de acil toplanması çağrısında bulunuldu.

Hamas açıklamasında, BMGK'nin 2735 sayılı kararı doğrultusunda Gazze Şeridi'nde ateşkesin sürmesi ve İsrail güçlerinin geri çekilmesi talebinde bulunuldu.

Öte yandan Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesini hedef alan saldırıların etkilerini yakından takip ettiklerine işaret edildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'de muhalefet, Gazze Şeridi'ne saldırıların yeniden başlatılmasının ardında siyasi çıkar hesapları olduğunu vurgulayarak sert tepki gösterdi.

İran, İsrail'in Gazze'ye ateşkesi bozarak başlattığı ve kadın ile çocukların da aralarında olduğu yüzlerce sivili katlettiği saldırıları şiddetle kınayarak, ABD'yi "saldırıların doğrudan sorumlusu" kabul etti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerine düzenlediği baskınlarda 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

Mısır, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımı yeniden başlatmasına, ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının "açıkça ihlali" olarak değerlendirerek tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) ve BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü (UNSCO), Gazze'de derhal ateşkese dönülmesi çağrısında bulundu.

İsrailli bir güvenlik yetkilisi, ülkesinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlatmasını eleştirerek, askeri baskının Hamas'ın ateşkes müzakerelerindeki tutumunu etkilemediğini belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 404 kişi hayatını kaybetti, 562 kişi yaralandı

13:18 Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yeniden başlatmasının ardından durumun Gazze halkı için "büyük bir trajedi" olduğunu söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıları "üzüntüyle karşıladığını ve reddettiğini" söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in gece Gazze'ye yönelik düzenlediği ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan saldırılar karşısında dehşete düştüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in düzenlediği son saldırıların ardından, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkese saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılara ilişkin, "İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır." ifadeleriyle saldırılara tepki gösterildi.

İsrail, bu sabah Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını Gazze Şeridi'nden gelen hasta ve yaralıların çıkışına yeniden kapattı.

Çin, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de ateşkesin sürekli ve etkin şekilde uygulanması çağrısında bulundu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, tüm tarafları, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasına saygı göstermeye ve anlaşmanın yükümlülüklerine uymaya çağırdıklarını belirtti.

Malta Başbakanı Robert Abela, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarını "barbarca" olarak niteleyerek, şiddetle kınadığını bildirdi.

İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 326 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu, ateşkesi bitirip saldırılarını yeniden başlatmasıyla birlikte Gazze'de 15 ay devam eden saldırılarında başvurduğu yöntemle Filistinlilerin zorla göç etmesine yönelik emirleri içeren haritayı yeniden yayınladı.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başlatmasını şiddetle kınadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmasının ardından Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, hükümeti esirlerden vazgeçmekle suçladı ve "şaşkın, kızgın ve korku içinde olduklarını" açıkladı.

İsrail'de aşırı sağcılar, ordunun Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarına yeniden başlamasını "memnuniyetle" karşıladı.

İsrail'in ateşkesi bozarak saldırılara yeniden başladığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun kentinin kuzeyinde ve doğusunda yaşayan Filistinliler kent merkezine kaçıyor.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne son 5 saat boyunca düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve kaybolanların sayısı 322'yi geçti.

İsrail BM Elçisi: Merhamet göstermeyeceğiz, Gazze'ye saldırılar devam edecek.

İsrail'in Gazze kentinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu onlarca Filistinli şehit oldu ve yaralandı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki Kalkilya kentine düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü.

Hamas, "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" duyurdu.

Ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla yeniden sivilleri hedef almaya başlayan İsrail, Hamas'ın esirleri serbest bırakmaması halinde "cehennemin kapılarının açılacağını" savundu. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı reddetmesi nedeniyle saldırıları yeniden başlattıklarını öne sürdü. Şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Katz, hedeflerine ulaşana kadar saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.

06.30 İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 200 Filistinlinin şehit olduğu açıklandı.

05.53 Beyaz Saray, İsrail'in bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılar konusunda ABD'ye danıştığını açıkladı.

05.48 İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in 15 gündür Gazze'ye yardım girişini engellediğini belirterek, "Bu, uluslararası hukukun ihlalidir." ifadelerini kullandı.

05.16 İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 50'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

05.01 Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere karşı savaşı yeniden başlattığını bildirdi.

04.47 İsrail, ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı geniş çaplı saldırıları artırarak sürdüreceğini duyurdu.

04.18 İsrail ordusunun Gazze'ye yeniden başlattığı geniş çaplı saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi.

03.41 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırılar başlattığını açıkladı.