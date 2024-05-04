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Dünya

Gazze'de saldırıların gölgesinde düğün! ''Ne olursa olsun topraklarımızdayız''

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde aylardır evlenmeyi bekleyen 5 çift, kentteki sığınmacı kampında yapılan toplu düğün merasimiyle dünyaevine girdi.

AA4 Mayıs 2024 Cumartesi 22:08 - Güncelleme:
Gazze'de saldırıların gölgesinde düğün! ''Ne olursa olsun topraklarımızdayız''
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de "acılara rağmen sevinçler" temasıyla toplu düğün töreni yapıldı.

Han Yunus'taki bir sığınmacı kampında gerçekleştirilen mütevazi törenle, 5 çift hayatlarını birleştirdi.

Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığının organizasyonuyla açık alanda düzenlenen düğünde, müzik sesleriyle İsrail savaş uçaklarının sesleri birbirine karıştı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle gelinler ve damatların yakınlarından çok sayıda kayıpları olmasına rağmen düğüne yüzlerce kişi katıldı.

Saldırılara rağmen hayata tutunmaya çalışan çiftler, "ne olursa olsun topraklarımızdayız" mesajı verdi.

Çiftler için yeni ev ve eşyalar yerine basit çadırlar hazırlandı.

İsrail saldırısında ayağından yaralanan damat Muhammed Ebu Serrar (43), AA muhabirine, "Ayağımdan yaralı olmama ve henüz tam iyileşmememe rağmen düğünümüzü yaptık. Gazze'nin içinde bulunduğu duruma meydan okuyoruz." dedi.

Düğüne yalnızca bazı yakınlarının katılabildiğini dile getiren Ebu Serrar, "Savaştan önce nişanımız yapılmıştı. Çadırda kalacak olmamıza rağmen savaş sırasında düğünümüz yapılmış oldu." diye konuştu.

Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığının Temsilcisi Cihad Ebu Riyş de düğün ile savaşa ve Gazze'nin içinde bulunduğu duruma meydan okuduklarını belirterek, İsrail'in işgali bitene dek topraklarında dik duracaklarını ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 654 Filistinli öldürüldü, 77 bin 908 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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