  Gazze'de saldırılarında şehit sayısı 72 bin 783'e yükseldi
Dünya

Gazze'de saldırılarında şehit sayısı 72 bin 783'e yükseldi

Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit edilenlerin sayısı 72 bin 783'e ulaştı.

AA23 Mayıs 2026 Cumartesi 11:34 - Güncelleme:
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 8 şehit ve 29 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 890 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 677 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 777 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam şehitlerin sayısının 72 bin 783'e, yaralı sayısının da 172 bin 779'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

