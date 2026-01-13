Gazze'de salgın alarmı! DSÖ: Solunum yolu enfeksiyonları patladı

Chaib, AA muhabirinin, "Şifa Hastanesi Direktörü Dr. Muhammed Ebu Silmiyye, ölümcül solunum yolu virüslerinin Gazze'de hızla yayıldığını söyledi. Bu vakalarla ilgili bir sayı var mı? Önlenmesi için özel bir çalışma yürütülüyor mu?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Gazze'de kış koşulları, çevresel riskler, aşırı kalabalık, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olması gibi faktörlerin akut solunum yolu enfeksiyonları riskini artırdığını belirten Chaib, "Son zamanlarda akut solunum yolu enfeksiyonlarında bir artış gözlemlenirken, yoğun bakım ünitelerine yatış gerektiren ağır vakalarda da artış görüldü." ifadesini kullandı.

Chaib, akut solunum yolu enfeksiyonları ve akut ishalin, tüm hastalık oranlarının sırasıyla yüzde 60 ve yüzde 39'unu oluştururken, en sık bildirilen rahatsızlıklar olmaya devam ettiğini vurguladı.

DSÖ'nün, Ocak 2024'te çatışma halindeki ülkeler veya doğal afetler gibi acil durumlarda hastalık salgınlarının tespitini iyileştirmek için Erken Uyarı, Alarm ve Müdahale Sistemi'ni (EWARS) kurduğunu hatırlatan Chaib, "(Ocak 2024-Aralık 2025) EWARS sisteminin kurulmasından bu yana bugüne kadar 1,47 milyondan fazla akut solunum yolu enfeksiyonu vakası ve 670 binden fazla akut ishal vakası bildirildi." ifadesine yer verdi.

Chaib, Gazze'de tanı ve test işlemlerinin, girişine izin verilmeyen laboratuvar reaktiflerinin eksikliği nedeniyle ciddi anlamda sınırlı kaldığının altını çizerek, bu malzemelerin Gazze'ye acilen girmesi gerektiğine işaret etti.

Filistin'in Sesi Radyosuna konuşan Ebu Silmiyye, "Muhtemelen mutasyona uğramış grip veya koronavirüs türleri olan solunum yolu virüsleri yayılıyor. Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle bağışıklık sistemi çöken insanlar bu virüslere karşı savunmasız hale geliyor ve ölümler artıyor." demişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 71 bin 424 Filistinli hayatını kaybetti, 171 bin 324 kişi yaralandı.