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Dünya

Gazze'de savaş suçu işleyen İsrail askeri hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Filistin yanlısı Hind Rajab Vakfı (HRF), işgal altındaki Gazze Şeridi'nde savaş suçlarına katılan bir İsrail askeri hakkında resmen suç duyurusunda bulundu.

HABER MERKEZİ5 Mart 2025 Çarşamba 23:22 - Güncelleme:
Gazze'de savaş suçu işleyen İsrail askeri hakkında suç duyurusunda bulunuldu
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Shay Friedman hakkında yakın zamanda Alman makamlarına sunulan şikâyette ciddi iddialar yer alıyor.

Suçlamalar arasında cinayete yardım ve yataklık, soykırım ve hem Alman hem de uluslararası hukuka göre diğer ağır suçlar yer alıyor.

Asker ayrıca uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki ayrımcılık ve orantılılık ilkelerini ihlal etmekle de suçlanıyor.

Golani Tugayı üyesi Friedman'ın, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki askeri operasyonlara aktif olarak katıldığı tespit edildi.

Şikayette, Friedman'ın sivil binalara ağır makineli tüfekle ateş ettiğini açıkça gösteren video görüntüleri de yer alıyor.

İnsan Hakları Vakfı, Friedman'ın evler, hastaneler, okullar ve insani yardım tesisleri de dahil olmak üzere sivil altyapıyı tahrip ettiğine dair videoları sundu.

Ayrıca Friedman'ın sosyal medya paylaşımlarında bu suçlara karıştığıyla övündüğü görülüyor.

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