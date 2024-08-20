Gazze'de savaşı durdurma çağrısı yapan Sisi, 'çatışmanın yayılması' uyarısında bulundu

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile el-Alameyn şehrinde bir araya geldi.

Görüşmede, "Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik Mısır, ABD ve Katar arabuluculuğunda sürdürülen çabalar" ele alındı.

Geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunan Sisi ve Blinken, Kahire'de düzenlenmesi planlanan gelecek görüşmede ilerleme kaydetmenin yollarını değerlendirdi.

İsrail ziyaretiyle ilgili konuları ele alan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ülkesinin gerilimi azaltma ve anlaşmaya varma yönünde gösterilen çabalara bağlılığını ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de "Mevcut savaşı sona erdirmenin, aklın ve bilgeliğin sesine başvurmanın, barış ve diplomasi dilini desteklemenin zamanı geldi." dedi.

Sisi, "çatışmanın kapsamının bölgede sonuçlarını kestirmenin zor olacak bir şekilde genişleme tehlikesine" vurgu yaptı.

Akan kanın durdurulması çağrısı yapan Sisi, "Gazze'de ateşkes, Filistin devletinin uluslararası alanda daha geniş çapta tanınmasının ve iki devletli çözümün uygulanmasının başlangıcı olmalıdır. Çünkü bu, bölgenin istikrarının başlıca garantörüdür." ifadesini kullandı.