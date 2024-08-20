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Dünya

Gazze'de savaşı durdurma çağrısı yapan Sisi, 'çatışmanın yayılması' uyarısında bulundu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 'çatışmanın kapsamının bölgede sonuçlarını kestirmenin zor olacak bir şekilde genişleme tehlikesine' dikkati çekerek Gazze Şeridi'ndeki savaşın durdurulması gerektiğini söyledi.

AA20 Ağustos 2024 Salı 15:41 - Güncelleme:
Gazze'de savaşı durdurma çağrısı yapan Sisi, 'çatışmanın yayılması' uyarısında bulundu
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Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile el-Alameyn şehrinde bir araya geldi.

Görüşmede, "Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik Mısır, ABD ve Katar arabuluculuğunda sürdürülen çabalar" ele alındı.

BLİNKEN VE SİSİ'NİN GÜNDEMİNDE ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ VAR

Geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunan Sisi ve Blinken, Kahire'de düzenlenmesi planlanan gelecek görüşmede ilerleme kaydetmenin yollarını değerlendirdi.

İsrail ziyaretiyle ilgili konuları ele alan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ülkesinin gerilimi azaltma ve anlaşmaya varma yönünde gösterilen çabalara bağlılığını ifade etti.

"BARIŞ VE DİPLOMASİ DİLİNİ DESTEKLEMENİN ZAMANI GELDİ"

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de "Mevcut savaşı sona erdirmenin, aklın ve bilgeliğin sesine başvurmanın, barış ve diplomasi dilini desteklemenin zamanı geldi." dedi.

Sisi, "çatışmanın kapsamının bölgede sonuçlarını kestirmenin zor olacak bir şekilde genişleme tehlikesine" vurgu yaptı.

Akan kanın durdurulması çağrısı yapan Sisi, "Gazze'de ateşkes, Filistin devletinin uluslararası alanda daha geniş çapta tanınmasının ve iki devletli çözümün uygulanmasının başlangıcı olmalıdır. Çünkü bu, bölgenin istikrarının başlıca garantörüdür." ifadesini kullandı.

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