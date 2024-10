Gazze'de sayılar değişiyor, acı dinmiyor

Gazze'de insanlık yaşam savaşı vermeye devam ediyor. 7 Ekim 2023'te yeniden başlayan saldırılarda bugüne kadar 41 bin 870 kişi hayatını kaybetti. Yıllardır Gazze'ye sağlık ulaştıran Yeryüzü Doktorları 7 Ekim krizinde de ilk günden beri aralıksız çalışmaya devam ediyor. Dernek, bir yıldır aralıksız sağladığı sağlık hizmetleri ve insani yardım çalışmalarıyla 40 binden fazla aileye, 600 binden fazla Gazzeliye fayda sağladı.

7 AY OMZUNDA KURŞUNLA YAŞADI



Sağlık sisteminin çöktüğü, hastanelerin birer birer hizmet dışı kaldığı Gazze'de Yeryüzü Doktorları uzman ekipleriyle kritik vakalara müdahale ederek zorlu ameliyatları gerçekleştirdi. Gazzeli Omar da bu vakalardan biri oldu. Şubat ayında drone saldırısı sonucu sağ omzundan vurulan 32 yaşındaki Omar Mohammed Khalil Attallah, 7 ay boyunca omzundaki kurşunla yaşamak zorunda kaldı. Mart ayında Şifa Hastanesinin de devre dışı kalmasıyla ameliyat imkânı bulamayan Omar, hastanenin eylül ayında tekrar hizmete başlayan acil bölümünde ameliyat olabildi. Tam 7 ay omzundaki kurşunla yaşamak zorunda kalan Omar'i Şifa Hastanesinde görev yapan Yeryüzü Doktorları ekibi ameliyat etti ve omzundaki kurşunu başarılı bir şekilde çıkardı. Lokal anestezi yapılarak kısıtlı bir ortamda gerçekleşen ameliyat ile Gazzeli Omar aylardır beklediği tedaviye kavuşmuş oldu.

ŞEHRİN HER NOKTASINA DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORLAR



Bölgedeki ihtiyaçları analiz ve tespit ederek şehrin her noktasında hijyen kiti, temel gıda malzemesi, su ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiren Yeryüzü Doktorları, bugüne kadar 600 binden fazla faydalanıcıya ulaştı. Özellikle gıdaya erişimin her geçen gün zorlaştığı şehirde Ramazan ayı ve Kurban Bayramı dönemi boyunca yaklaşık 80 bin kişiye kurban eti dağıtımı ve sıcak yemek desteği sağladı. Savaşın yıkıcı etkisini azaltmak ve umudu diri tutmak için binden fazla çocuk için psiko-sosyal destek hizmeti verdi. Bununla birlikte ablukaların genişletilmesi sonucu yardım sevkiyatlarını Mısır'ın yanı sıra Ürdün üzerinden de sürdüren dernek, düzenli olarak Gazze'deki ekibine medikal ve ihtiyaç malzemelerini teslim ediyor ve faydalanıcılara ulaştırmaya devam ediyor.

ZULMÜN YIL DÖNÜMÜNDE GAZZE'DE UMUT MEŞALESİ HALA YANIYOR



Gazze'de geçmiş yıllardan bugüne devam eden ablukaların ve saldırıların en sonuncusu olan 7 Ekim saldırıları, insanlığı en ağır sınavıyla karşı karşıya bıraktı. Türkiye'nin sağlık ve insani yardım çalışmalarında en önde yer almasına karşın uluslararası kamuoyunun hala barışı tesis edememesi insanlık ayıbını gözler önüne serdi.

Yeryüzü Doktorları sosyal medya hesabından duyuru yayınlayarak takipçilerinin ve bağışçılarının moral mektuplarını Gazze'deki ekibine ileterek şehrin her noktasında Gazzelilere moral verdi. Bir bağışçısının direnişin sembolü Hanzala'ya atıfta bulunduğu "Biliyorum Hanzala büyümeyeceksin ama acımız büyüyor utancın altında kıvrılarak. Gökyüzünden düşen ateşler vicdanları yakıyor mu bilmiyorum ama gözlerim vahşet içinde. Dünya sevgisi bizi sarmış kapılar kapalı, bir gün yollar açılacak biliyorum. İnşallah geç olmaz her şey için; belki bir kurşun arkasına saklanarak ilerleyecek düşmana karşı..." mesajı duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Mesajı çevrede duyanlar ve okuyanlar umut meşalesinin her zaman yandığını dile getirdi. Dernek, kalıcı barışın tesis edilmesiyle birlikte sağlık sisteminin yeniden kurulması ve tam teşekküllü bir hastane yapımı için çalışmalarını sürdürecek.