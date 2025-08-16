İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2025 Cumartesi / 22 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'de şehit sayısı 61 bin 897'ye yükseldi
Dünya

Gazze'de şehit sayısı 61 bin 897'ye yükseldi

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 61 bin 897'ye, yaralananların sayısı 155 bin 660'a yükseldi.

IHA16 Ağustos 2025 Cumartesi 20:48 - Güncelleme:
Gazze'de şehit sayısı 61 bin 897'ye yükseldi
ABONE OL

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 61 bin 897'ye, yaralananların sayısı 155 bin 660'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 70 kişinin hayatını kaybettiği, 385 kişinin yaralandığı belirtildi. Bakanlığın paylaştığı son sayılarla birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği hayatını kaybedenlerin sayısı 61 bin 897'e, yaralananların sayısı 155 bin 660'a ulaştı. İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana yaşanan saldırılarda ise 10 bin 362 kişinin hayatını kaybettiği ve 43 bin 619 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, son 24 saat içinde İsrail'in bölgedeki insani yardım dağıtımları sırasında ateş açması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği ve 175 kişinin yaralandığı aktarıldı. Son verilerle birlikte yardım dağıtımları sırasında hayatını kaybeden kişilerin sayısı bin 924'e, yaralananların sayısı 14 bin 288'e ulaştı.

Açıklamada aynı zamanda, Gazze'de son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle biri çocuk 11 sivilin hayatını kaybettiği ifade edilirken, Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 108'i çocuk olmak üzere 251'e yükseldiği belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Putin'in uçağına F-22 eşlik etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.