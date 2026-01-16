İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2026 Cuma / 28 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2808
  • EURO
    50,2871
  • ALTIN
    6413.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Gazze'de şehit sayısı 71 bin 455'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 455'e yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde hâlen enkaz altında binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

AA16 Ocak 2026 Cuma 16:11 - Güncelleme:
Gazze'de şehit sayısı 71 bin 455'e yükseldi
ABONE OL

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 12 ölü ve 18 yaralının getirildiği, cenazelerden 2'sinin daha önceki saldırılarda hedef alınan binaların enkazından yeni çıkarıldığı aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 463 kişinin öldürüldüğü, 1269 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 71 bin 455'e, yaralı sayısının 171 bin 347'ye ulaştığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde hâlen enkaz altında binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.