İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2026 Pazartesi / 12 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4724
  • EURO
    51,1109
  • ALTIN
    6531.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Gazze'de şehit sayısı 72 bin 280'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 2 kişinin şehit olduğu ve İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam şehit sayısının 72 bin 280'e yükseldiğini açıkladı.

IHA30 Mart 2026 Pazartesi 16:05 - Güncelleme:
ABONE OL

Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri ateşkes anlaşmasını ihlal ederek sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere yaralı olarak getirilen üç sivilden ikisinin kurtarılamadığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 704'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 756'ya yükseldiği, yaralı sayısının da bin 914'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 280'e, toplam yaralı sayısının da 172 bin 14'e ulaştığı aktarıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbullunun çilesi bitmiyor: Metroyu su bastı, vatandaşlar yürümekte zorlandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.