31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
Dünya

Gazze'de şehit sayısı 72 bin 285'e yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 285'e ulaştı.

AA31 Mart 2026 Salı 14:14
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, soykırımcı İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte, soykırımcı İsrail'in daha önceki saldırılarında yaralanan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana soykırımcı İsrail'in saldırılarında 709 kişinin yaşamını yitirdiği, 1928 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

Soykırımcı İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 285'e, yaralı sayısının ise 172 bin 28'e çıktığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

