  • Gazze'de şehit sayısı 72 bin 942'ye yükseldi
Dünya

Gazze'de şehit sayısı 72 bin 942'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde düzenlenen İsrail saldırılarında 1 kişinin şehit olduğu belirtilirken, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam şehit sayısının 72 bin 942'ye yükseldiği bildirildi.

2 Haziran 2026 Salı 11:53
Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ihlallerini sürdürürken, bölgede yoğun arama çalışmaları da devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlenen İsrail saldırılarında bir kişinin şehit olduğunu, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana şehit olanların sayısının 933'e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 781'e, yaralı sayısının da 2 bin 868'e ulaştığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana şehit olanların sayısının 72 bin 942'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 172 bin 967'ye yükseldiği aktarıldı.

  • Gazze saldırıları
  • Filistin can kaybı
  • İsrail saldırıları

