Dünya

Gazze'de şehit sayısı artıyor! İşgalci İsrail 16 Filistinliyi daha katletti

İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli daha şehit oldu.

AA14 Nisan 2026 Salı 23:20 - Güncelleme:
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, gün içerisinde Gazze kentinin doğusunda bir polis aracını İHA ile bombaladığı saldırıda biri çocuk 4 Filistinli ölmüş, çok sayıda kişi yaralandı.

Cibaliya Beled bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı Halave Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 14 yaşındaki Adem Halave hayatını kaybetti.

İsrail'in bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'si çocuk 10'a yükseldi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde dün düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında en az 757 kişi öldü, 2 bin 111 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 172 bini aşkın kişi yaralandı.

