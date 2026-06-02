İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2026 Salı / 17 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9147
  • EURO
    53,4567
  • ALTIN
    6625.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'de şehit sayısı artıyor: Mayıs ayında 19'u çocuk 119 Filistinli katledildi
Dünya

Gazze'de şehit sayısı artıyor: Mayıs ayında 19'u çocuk 119 Filistinli katledildi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun mayıs ayında düzenlediği saldırılarda 19'u çocuk 119 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AA2 Haziran 2026 Salı 21:55 - Güncelleme:
Gazze'de şehit sayısı artıyor: Mayıs ayında 19'u çocuk 119 Filistinli katledildi
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2026 yılının başından bu yana İsrail saldırılarında en çok can kaybının mayıs ayında kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in ateşkese ve Kurban Bayramı'na rağmen geçen ay Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 19'u çocuk, 10'u kadın olmak üzere 119 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 933 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 868 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 942, yaralı sayısı ise 172 bin 967 olarak açıklandı.

  • gazze şehit sayısı
  • Gazze sağlık bakanlığı
  • israil gazze
  • gazze soykırımı

ÖNERİLEN VİDEO

Tatilciler dönüş yoluna geçti! Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.