Dünya

Gazze'de şehit sayısı artıyor… Mısır'dan sert tepki: İşgalci İsrail ateşkesi sabote ediyor

Mısır, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürürlükte olan ateşkesi sabote etmesini en sert ifadelerle kınadı. Kahire, bu ihlallerin sahadaki insani krizi derinleştirdiğini, siyasi çözüm umutlarını ise zayıflattığını vurguladı.

AA31 Ocak 2026 Cumartesi 20:57 - Güncelleme:
Mısır Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in son 24 saat içinde Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 37 Fillistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkesi defalarca ihlal ettiğine işaret edilen açıklamada, bu ihlallerin gerilimi artırdığı ve sükunetin sağlanmasına yönelik çabaları baltaladığı vurgulandı.

İsrail'in ihlallerinin ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgede istikrarın yeniden sağlanması yönündeki bölgesel ve uluslararası girişimleri zayıflattığı kaydedildi.

İsrail'in tutumunun siyasi süreci doğrudan tehdit ettiği, Gazze'de güvenlik ve insani koşulların iyileştirilmesine yönelik çalışmaları engellediği ifade edildi.

Mısır, tüm taraflara bu hassas süreçte sorumluluklarını yerine getirme, ateşkese tam olarak uyma ve gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun, son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 37 Filistinli yaşamını yitirmişti.

