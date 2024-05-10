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Dünya

Gazze'de sınır kapıları hala kapalı

Gazze Şeridi'ndeki Sınır Kapıları İdaresi, Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının 'hala kapalı' olduğunu duyurdu.

AA10 Mayıs 2024 Cuma 00:11 - Güncelleme:
Gazze'de sınır kapıları hala kapalı
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Sınır Kapıları Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Refah bölgesini ve Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesinden ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatmasından bu yana Gazze Şeridi'ne hiçbir yardımın girmediği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının İsrail'in kontrolünde ve "hala kapalı" olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu dün, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bulunan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın insani yardım girişi için tekrar açıldığını duyurmuştu.

Ancak Filistin Sınır Kapıları İdaresi Sözcüsü Hişam Advan, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapalı tuttuğunu belirtmişti.

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