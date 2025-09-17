Gazze'de ''Siyonist'' yıkım sürüyor: İki günde 25 konut kulesi hedef alındı

Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun dün Gazze kentine kara saldırılarını başlatması ve komuta sorumluluğunun sahadaki tugay komutanlarına devredilmesiyle birlikte Gazze'de 25 konut kulesinin imha edildiğini ve bunun "çok büyük ve önemli bir rakam" olduğunu belirtti.

Bakan Katz, manevra yapan birliklere yönelik herhangi bir keskin nişancı tehdidini ortadan kaldırmak için bazı silahlı kişilerin öldürüldüğünü ve altyapının imha edildiğini ifade etti.

Gazze halkından güneye doğru hareket etmelerini istediklerini aktaran Katz, bu çağrıyı Gazze halkının güvenliği için yaptıklarını iddia etti.

Katz, Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmaması ve silah bırakmaması halinde "Gazze'nin yıkılacağı ve Hamas'ın katillerinin anıtına dönüştürüleceği" tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Katz, dün yaptığı açıklamada, yeniden kara saldırılarına başladıkları Gazze kentini yok etme tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, iki gün içinde Gazze şehrine 150'den fazla hava ve topçu saldırısı düzenlendiği belirtilmişti.