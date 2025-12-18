İSTANBUL 13°C / 5°C
18 Aralık 2025 Perşembe
Gazze'de soğuk hava can alıyor: Baskı çağrısıyla ablukaya sert tepki

Hamas, Gazze'de bebeklerin ve çocukların soğuktan hayatını kaybetmesinin temel nedeninin işgalci İsrail'in sürdürdüğü abluka ve yeniden imarın engellenmesi olduğunu açıkladı. Son olarak Han Yunus'ta 1 aylık bir bebeğin ölümüyle, soğuktan hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı.

18 Aralık 2025 Perşembe 18:19
Gazze'de soğuk hava can alıyor: Baskı çağrısıyla ablukaya sert tepki
ABONE OL

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir aylık bir bebeğin daha soğuktan hayatını kaybetmesinin ardından açıklamada bulundu.

Gazze'deki çocukların yaşanan şiddetli soğuk ve uygun barınma koşullarının olmaması nedeniyle hayatını kaybetmeye devam ettiğini ifade eden Kasım, Gazze'de yeniden imarın engellenmesi ve ablukanın devam etmesi nedeniyle yaşanan bu ölümlerin suç teşkil ettiğini kaydetti.

Kasım, "geçici barınakların temini ve yeniden imar için yaptıkları çağrıların, önceden saldırılardan bugün ise soğuktan ölen çocukların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda dünyayı harekete geçirmemesinin üzücü olduğunu" dile getirdi.

Kasım, uluslararası topluma, barınak ve ısıtıcı malzemelerin olmadığı Gazze'de toplu ölümler yaşanmaması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Kasım ayrıca, ABD yönetiminden, İsrail'i, ateşkese uyma, yardım maddelerinin girişi, sınır kapılarının açılması ve barınak girişine izin verilmesi konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamasını istedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, 1 aylık bebeğin ölümüyle soğuktan ölenlerin sayısının 13'e yükseldiği ifade edilmişti.

