Gazze'de son takas! 6 İsrailliye karşılık 602 Filistinli serbest bırakılacak

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının sonuncusu bugün gerçekleştiriliyor.

Hamas yedinci esir takasında 3 yerine 6 İsrailli esiri serbest bırakacak. Buna karşılık olarak İsrail de 602 Filistinli esiri serbest bırakacak.

HAMAS, ESİR TAKASININ YEDİNCİ TURU KAPSAMINDA GAZZE'DEKİ 6 İSRAİLLİ ESİRİ KIZILHAÇ'A TESLİM ETMEYE BAŞLADI

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında esir değişiminin yedinci turunda hayattaki 6 İsrailli erkek esirden 2'sini Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti.

Esir takasının yedinci turunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham, Avera Mengistu ve Hisham al-Sayed'in Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesi bekleniyordu.

Esirlerden Tal Shoham ve Avera Mengistu Gazze Şeridi'nin Refah kentinden Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Esirlerden Tal Shoham'ın İsrail'in yanı sıra Avusturya ve İtalya vatandaşlıklarının da bulunduğu, Etiyopya asıllı İsrailli Avera Mengistu'nun 10 yıldır Gazze Şeridi'nde tutulduğu bildirildi.

Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert ve Hisham al-Sayed'in ise Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat'tan Kızılhaç'a teslim edilmesi için hazırlıklar sürüyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında esir değişiminin yedinci turunda hayattaki 6 İsrailli erkek esirden 2'sini Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti.

Hamas, İsrail ile esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 6 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etmeye başladı

Hamas'ın Kızılhaç aracılığıyla dün gece saatlerinde İsrail'e teslim ettiği cenazenin esir Shiri Bibas'a ait olduğunun doğrulandığı bildirildi.

Hamas-İsrail rehine takasında 7'inci tur: 6 İsrailliye karşılık 602 Filistinli serbest bırakılacak. Kassam üyeleri, esir takası esnasında İsrail ordusundan ele geçirdiği tüfekleri sergiledi.

Gazze'de Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat sonucunda gerçekleşecek esir takası için Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde hazırlıklar sürüyor. Hamas'ın bugün 6 İsrailli esiri teslim etmesi bekleniyor. Bölgeye çok sayıda İzzeddin el-Kassam Tugayları mensubu konuşlandırıldı.

İsrail ordusunun evleri, hastaneleri, okulları ve barınma merkezlerini hedef aldığı 15 ayı aşkın süre devam eden saldırılarında 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Gazze Şeridi'nde barınma, yiyecek ve temiz su gibi en temel ihtiyaçlardan mahrum olan Filistinliler, kışın iyiden iyiye etkisini gösterdiği bu günlerde olumsuz hava şartlarıyla mücadele ediyor. Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki Filistinliler, derme çatma çadırlarda günlük yaşamlarını sürdürebilmek için mücadele ediyor.

03.27 Kızılhaç'ın İsrailli esir Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazeyi İsrail ordusuna teslim ettiği duyuruldu.

02.43 İşgal altındaki Batı Şeria'da Tulkerim Valisi Abdullah Kemyil, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Tulkerim'e baskın düzenlemesinin ardından, İsrail'in Filistin halkına karşı yeni suçlar işleme niyeti konusunda uyarıda bulundu.

01.30 Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakanı Michelle O'Neill, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze politikasını protesto etmek amacıyla Beyaz Saray'daki Aziz Patrick Günü etkinliklerine katılmayacağını açıkladı.

01.12 Hamas, "mensuplarının Bibas ailesini öldürdüğü" iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, İsrail ordusunun "sorumluluktan kaçmak için" bu iddiaları ortaya attığını belirtti.

01.01 İsrail basını, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakerelerine geçiş için ilerleme kaydedilmesine rağmen Tel Aviv yönetiminin, Gazze'ye saldırıları yeniden başlatma niyetinde olduğunu belirtti.

00.20 İsrail'in Gazze Şeridi'nde 15 ayı aşkın süredir devam eden soykırımında, yaklaşık 18 bin Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

00.08 Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Müzakere İşleri Dairesi, işgal altındaki Batı Şeria topraklarının yüzde 44,5'inin artık İsrail'in kontrolü altında olduğunu gösteren bir harita yayımladı.

00.05 Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği baskını, "siyasi ve askeri iflası yansıtan bir şov" adımı olarak değerlendirdi.