Gazze'de son takas! İsrailli esir Kassam Tugayları mensubunu alnından öptü

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının sonuncusu bugün gerçekleştiriliyor.

HAMAS 5 İSRAİLLİ ESİRİ KIZILHAÇ'A TESLİM ETTİ

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bırakılacak hayattaki 6 İsrailli erkek esirden 3'ünü daha Nusayrat Mülteci Kampı'nda Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti.

İsrailli esirlerden Omer Shem-Tov, Eliya Cohen ve Omer Wenkert, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Kızılhaç'a teslim edildi.

Esir takasının yedinci turu kapsamında, Gazze Şeridi'nde tutulan hayattaki 6 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyordu.

Daha önce diğer İsrailli esirlerle serbest bırakılacağı açıklanan Hisham al-Sayed'in ise Gazze kentinden törensiz bir şekilde serbest bırakılması bekleniyor.

İsrailli esirlerden Tal Shoham ve Avera Mengistu, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin Refah kentinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilmişti.

- SERBEST BIRAKILAN 5 ESİR DE İSRAİL'E GEÇTİ

İsrail ordusu, Refah'ta serbest bırakılan esirler Tal Shoham ve Avera Mengistu ile Nusayrat Mülteci Kampı'ndan serbest bırakılan Omer Shem-Tov, Eliya Cohen ve Omer Wenkert'in Kızılhaç ekiplerinden teslim alındığını bildirdi.

Beş esirin İsrail tarafına geçtiği ve ülkenin güneyindeki ilk karşılama noktasına ulaştığı kaydedildi.

- KASSAM TUGAYLARI, ESİR TAKASINDA MESAJ VERDİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, esir takasının yapıldığı platformda silahların namlularını aşağı yönde tutması İsrail toplumuna yönelik sembolik bir mesaj olarak değerlendirildi.

Esir teslim platformuna eski Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf'ın, "Tarihin akışını değiştirebiliriz" sözüyle birlikte fotoğrafı asıldı.

Platformda ayrıca, 2006 yılında İsrail askeri Gilad Şalit'in kaçırıldığı Kerem Ebu Salim Askeri Bölgesi'nin bir görüntüsü ve 2014'te esir alınan İsrailli asker Hadar Goldin'in fotoğrafı da yer aldı.

Kassam Tugayları, Nusayrat'ta esir değişim noktalarına "Toprak, gerçek sahiplerini tanır" yazılı pankartlar astı. Pankartların yanında, Filistin bayrağına sarılmış bir ağacın köklerini simgeleyen görseller de yer aldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılan törende, Gazze'deki tüm silahlı direniş gruplarının katılımıyla Filistin bayrağı göndere çekilerek ülkenin milli marşı okundu.

İsrail'in Maariv gazetesi, Kassam Tugaylarının esir değişim sürecinde İsrail ordusundan ele geçirilen silahları özellikle sergilediğini belirttiği haberinde, "Bu, Hamas'ın İsrail'e karşı psikolojik savaş stratejisinin bir parçası." ifadeleri kullanıldı.

- İSRAİLLİ ESİR KASSAM TUGAYLARI MENSUBUNUN BAŞINI ÖPTÜ

İsrailli esirlerden Omer Shem-Tov'un, serbest bırakılmadan önce platformda Kassam Tugayları savaşçılarının başını öpmesi dikkati çekti.

��Hamas askerlerini alnından öptü



��Soykırımcı İsrail ile Hamas arasında bugün yedincisi gerçekleştirilen esir takasında ilginç anlar yaşandı. Hamas'ın teslim ettiği İsrailli esirlerinden biri takas sırasında Kassam Tugayları'ndan iki askerin alnından öptü. Bu görüntüler sosyal... pic.twitter.com/Pb8jtNaQ8m — Star Gazetesi ���� (@stargazete) February 22, 2025

Söz konusu ana ilişkin görüntülerin, Arap dünyasında manşetlere taşınırken İsrail medyası tarafından görmezden gelindiği bildirildi.

Öte yandan İsrailli 3 esir platformda Gazze Şeridi sakini Filistinlileri, Kassam Tugayları mensuplarıyla birlikte zafer işareti yaparak selamladı.

- 602 FİLİSTİNLİ ESİRİN SERBEST BIRAKILMASI BEKLENİYOR

Bu hafta teslim edilen 4 İsrailli esirin cenazesi ve bugün serbest kalan 6 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 602 Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Yedinci turda teslim edilen esirlerle birlikte, anlaşmanın ilk aşamasında serbest bırakılan İsrailli esir sayısı 25'i sağ, 4'ü ölü olmak üzere 29'a yükseldi.

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk turunda teslim edilmesi beklenen Gazze'deki 4 İsrailli esirin cenazesinin ise gelecek hafta teslim edileceği bildirildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir okula baskın düzenleyerek 3 işçiyi gözaltına aldı

Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşılama kampanyası başlatıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama kampanyasının başladığını duyurdu.

Norveç ve İspanya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi planını reddediyor.

13.41 Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 3 İsrailli erkek esiri daha teslim etti

Hamas, İsrail ile varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmanın ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu duyurdu.

12.00 İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 çocuğu ateş ederek öldürdü.

11.08 Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında esir değişiminin yedinci turunda hayattaki 6 İsrailli erkek esirden 2'sini Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti.

10.53 Hamas, İsrail ile esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 6 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etmeye başladı

10.11 Hamas'ın Kızılhaç aracılığıyla dün gece saatlerinde İsrail'e teslim ettiği cenazenin esir Shiri Bibas'a ait olduğunun doğrulandığı bildirildi.

10.00 Hamas-İsrail rehine takasında 7'inci tur: 6 İsrailliye karşılık 602 Filistinli serbest bırakılacak. Kassam üyeleri, esir takası esnasında İsrail ordusundan ele geçirdiği tüfekleri sergiledi.

09.29 Gazze'de Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat sonucunda gerçekleşecek esir takası için Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde hazırlıklar sürüyor. Hamas'ın bugün 6 İsrailli esiri teslim etmesi bekleniyor. Bölgeye çok sayıda İzzeddin el-Kassam Tugayları mensubu konuşlandırıldı.

03.27 Kızılhaç'ın İsrailli esir Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazeyi İsrail ordusuna teslim ettiği duyuruldu.

09.18 İsrail ordusunun evleri, hastaneleri, okulları ve barınma merkezlerini hedef aldığı 15 ayı aşkın süre devam eden saldırılarında 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Gazze Şeridi'nde barınma, yiyecek ve temiz su gibi en temel ihtiyaçlardan mahrum olan Filistinliler, kışın iyiden iyiye etkisini gösterdiği bu günlerde olumsuz hava şartlarıyla mücadele ediyor. Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki Filistinliler, derme çatma çadırlarda günlük yaşamlarını sürdürebilmek için mücadele ediyor.

02.43 İşgal altındaki Batı Şeria'da Tulkerim Valisi Abdullah Kemyil, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Tulkerim'e baskın düzenlemesinin ardından, İsrail'in Filistin halkına karşı yeni suçlar işleme niyeti konusunda uyarıda bulundu.

01.30 Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakanı Michelle O'Neill, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze politikasını protesto etmek amacıyla Beyaz Saray'daki Aziz Patrick Günü etkinliklerine katılmayacağını açıkladı.

01.12 Hamas, "mensuplarının Bibas ailesini öldürdüğü" iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, İsrail ordusunun "sorumluluktan kaçmak için" bu iddiaları ortaya attığını belirtti.

01.01 İsrail basını, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakerelerine geçiş için ilerleme kaydedilmesine rağmen Tel Aviv yönetiminin, Gazze'ye saldırıları yeniden başlatma niyetinde olduğunu belirtti.

00.20 İsrail'in Gazze Şeridi'nde 15 ayı aşkın süredir devam eden soykırımında, yaklaşık 18 bin Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

00.08 Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Müzakere İşleri Dairesi, işgal altındaki Batı Şeria topraklarının yüzde 44,5'inin artık İsrail'in kontrolü altında olduğunu gösteren bir harita yayımladı.

00.05 Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği baskını, "siyasi ve askeri iflası yansıtan bir şov" adımı olarak değerlendirdi.

-⁠ ⁠⁠HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki sağ 19 İsrailli esir serbest bırakılmış, ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kalmıştı. Bu hafta 4 İsrailli esirin ise cenazesi teslim edilmişti.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.