İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Golani Tugayından Nadav Cohen'in (21) Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Cohen ile birlikte bir askerin daha öldüğü, onun isminin daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

Aynı olayda bir İsrail askerinin de ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde İsrail askerlerinin üzerine vinç devrilmesi sonucu öldüğü belirtildi.

Times of Israel'in haberinde, Gazze'de gece saatlerinde şiddetli rüzgarlar sebebiyle bir vincin devrildiği aktarıldı.

Olayda 2 askerin öldüğü, biri ağır 8'inin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu verilerine göre Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 406'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 845 İsrail askeri öldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.



