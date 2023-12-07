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Dünya

Gazze'de yakıt tükendi... Filistin Kızılayı: İlk yardım merkezimizde çalışmalarımız durdu

Filistin Kızılayı, gerekli yakıt sağlanamadığı için Gazze'nin kuzeyindeki ilk yardım merkezinde çalışmalarını durdurduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, bu durumda cenazelerin ve yaralıların taşınması ve diğer işlerin yapılmasının imkansız olduğuna dikkat çekildi.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 01:01 - Güncelleme:
Gazze'de yakıt tükendi... Filistin Kızılayı: İlk yardım merkezimizde çalışmalarımız durdu
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı ambulansların kullandığı yakıtın sona erdiğini ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı kaldığını duyurdu.

Açıklamada, bu durumda cenazelerin ve yaralıların taşınması ve diğer işlerin yapılmasının imkansız olduğuna dikkat çekildi.

Cibaliya'da Kızılay Cemiyetine bağlı ekipler tarafından kurulan bir sağlık ocağının hafif ve orta düzeyde yaralanmalara müdahale ettiği belirtilen açıklamada, buranın da günlük 250 kadar yaralıya hizmet verdiği kaydedildi.

  • Gazze Kızılay
  • Yakıt sorunu
  • İmkansızlık

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