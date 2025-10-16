Soykırımcı İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı kullanmak için destekleyip donattığı çetelere sağladığı para ve silahlar Hamas tarafından ele geçirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun İsrail ordu kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail Gazze'deki çetelere Hamas'a karşı kullanılmak üzere silah, kamyonet ve para transferi yaptı.

Soykırımcı İsrail ordusu yetkilisi, Tel Aviv yönetiminin Hamas'a karşı savaşta kullanılması için çetelere sağladığı kamyonetler, silahlar, mühimmatlar ve yüksek miktarda paranın Hamas tarafından ele geçirildiğini söyledi.

Tel Aviv yönetiminin Hamas'a karşı çeteleri destekleme stratejisini eleştiren yetkili, "İşin nereye varacağı çok açık olmasına rağmen bu aptal plana aşık oldular." dedi.

Ateşkesin devreye girmesinden bu yana Hamas'ın soykırımcı İsrail tarafından desteklenen çetelerin çok sayıda üyesini yakalayarak etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

Hamas'ın bu süreçte soykırımcı İsrail tarafından temin edilen en az 45 kamyonete el koyduğu, yüzlerce AK-47 uzun namlulu silah ve diğer makineli silahlar, mühimmat ve el bombaları ile yüklü miktarda nakit parayı ele geçirdiği kaydedildi.



Bu planla Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ndeki çeteleri Hamas'a alternatif olarak sunabileceklerini düşündüğü, buna karşı en önde gelen gruplardan olan "Yaser Ebu Şebab" çetesinin bile sadece birkaç gün içinde Han Yunus, Gazze kenti ve diğer bölgelerde çözüldüğü ifade edildi.