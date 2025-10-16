İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2025 Perşembe / 24 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8571
  • EURO
    48,8902
  • ALTIN
    5708.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'de ''Yaser Ebu Şebab'' çetesi çözüldü: Para için soykırımcı İsrail'le ittifak kurdular
Dünya

Gazze'de ''Yaser Ebu Şebab'' çetesi çözüldü: Para için soykırımcı İsrail'le ittifak kurdular

Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki çetelere Hamas'a karşı kullanılmak üzere silah, kamyonet ve para transferi yaptığı, Hamas'ın İsrail tarafından temin edilen en az 45 kamyonete el koyduğu, yüzlerce AK-47 uzun namlulu silah ve diğer makineli silahlar, mühimmat ve el bombaları ile yüklü miktarda nakit parayı ele geçirdiği öğrenildi.

AA16 Ekim 2025 Perşembe 15:00 - Güncelleme:
Gazze'de ''Yaser Ebu Şebab'' çetesi çözüldü: Para için soykırımcı İsrail'le ittifak kurdular
ABONE OL

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı kullanmak için destekleyip donattığı çetelere sağladığı para ve silahlar Hamas tarafından ele geçirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun İsrail ordu kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail Gazze'deki çetelere Hamas'a karşı kullanılmak üzere silah, kamyonet ve para transferi yaptı.

Soykırımcı İsrail ordusu yetkilisi, Tel Aviv yönetiminin Hamas'a karşı savaşta kullanılması için çetelere sağladığı kamyonetler, silahlar, mühimmatlar ve yüksek miktarda paranın Hamas tarafından ele geçirildiğini söyledi.

Tel Aviv yönetiminin Hamas'a karşı çeteleri destekleme stratejisini eleştiren yetkili, "İşin nereye varacağı çok açık olmasına rağmen bu aptal plana aşık oldular." dedi.

Ateşkesin devreye girmesinden bu yana Hamas'ın soykırımcı İsrail tarafından desteklenen çetelerin çok sayıda üyesini yakalayarak etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

Hamas'ın bu süreçte soykırımcı İsrail tarafından temin edilen en az 45 kamyonete el koyduğu, yüzlerce AK-47 uzun namlulu silah ve diğer makineli silahlar, mühimmat ve el bombaları ile yüklü miktarda nakit parayı ele geçirdiği kaydedildi.

Bu planla Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ndeki çeteleri Hamas'a alternatif olarak sunabileceklerini düşündüğü, buna karşı en önde gelen gruplardan olan "Yaser Ebu Şebab" çetesinin bile sadece birkaç gün içinde Han Yunus, Gazze kenti ve diğer bölgelerde çözüldüğü ifade edildi.

  • hamas
  • gazze
  • israil
  • yaser ebu şebab
  • çete

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.