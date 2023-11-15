Gazze'de yatacak yer yok: İsrail'in saldırıları sonucunda hastalar tahliye edildi

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun çevrede devam eden bombardımanının, içeridekilere ateş açmasının, elektriğin tamamen kesilmesinin, su ve yiyeceklerin tükenmesinin, hastanedeki herkesin hayatını tehdit ettiği belirtildi.

Tüm bu nedenlerden dolayı Kudüs Hastanesinde tedavinin imkansız hale geldiği ve yaralıların, tıbbi malzeme, ilaç ve yakıt sıkıntısı çeken güneydeki hastanelere nakledildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zorlu ve tehlikeli bir gündü. Bugün, hastanenin başına gelen trajik durum nedeniyle Kudüs Hastanesinde mahsur kalan hastalar, onları aileleri ve sağlık ekiplerini tahliye etmeyi başardık. Tahliye, tıbbi ve insani yardım malzemelerinin hastaneye ulaşmasının engellendiği 10 günden fazla süren kuşatma sonrasında geldi."

Kudüs Hastanesindeki hastalar ve sağlık çalışanlarının tahliyesi için dün Uluslararası Kızılhaç Örgütü eşliğinde Gazze'nin güneyinden bir konvoy kuzeye hareket etmişti.

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle konvoy bölgeye giremeyerek tahliyeyi gerçekleştirememiş ve Gazze'nin güneyine geri dönmüştü.