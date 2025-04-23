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Dünya

Gazze'de yeni ateşkes teklifi! Hamas, Türkiye'den yardım istedi

Gazze Şeridi'nin yönetimini devretmeye hazır olduklarını duyuran Hamas'tan yeni bir ateşkes teklifi geldi. Hamas yetkililerinin, tekliflerinin ABD'ye iletilmesi için Türkiye'den yardım istediği ortaya çıktı. Hamas'ın önerisi rehine takası ve savaşın durdurulması maddelerini içeriyor.

HABER MERKEZİ23 Nisan 2025 Çarşamba 08:12 - Güncelleme:
Gazze'de yeni ateşkes teklifi! Hamas, Türkiye'den yardım istedi
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Gazze Şeridi'nin yönetimini üzerinde mutabık kalınacak herhangi bir Filistinli oluşuma devretmeye hazır olduğunu açıklayan Hamas'tan yeni bir ateşkes teklifi geldi. Hamas yetkililerinin, tekliflerinin ABD'ye iletilmesi için Türkiye'den yardım istediği ortaya çıktı.

Londra merkezli Şarku'l Avsat sitesine konuşan iki kaynak, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yeni bir ateşkes için girişimde bulunmaya çalıştığını ve ateşkes önerisini ABD Başkanı Donald Trump yönetimine iletmek için Türkiye'den destek talep ettiğini söyledi.

HAMAS TÜRKİYE'DEN DESTEK TALEP ETTİ

Kimliklerinin gizli kalması koşuluyla konuşan iki kaynak, Hamas yönetiminin kapsamlı anlaşmanın Türkiye ile ABD arasındaki iyi ilişkilerden dolayı Türk yetkililer tarafından Trump yönetimine iletilebileceğine inandığını söyledi.

TEKLİFİN MADDELERİ

Öneri, mutabık kalınan sayıda Filistinli mahkûmun salıverilmesi karşılığında tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını, savaşın durdurulmasını ve İsrail'in tüm bölgelerden çekilmesini öngörüyor.

"PLAN BEŞ İLA YEDİ YIL SÜRECEK"

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri hakkında bilgi sahibi olan üst düzey bir Filistinli yetkili de BBC'ye konuştu. Yetkili, Katarlı ve Mısırlı arabuluculara yeni bir formül önerdiklerini söyledi. Plan beş ila yedi yıl sürecek. Filistinli yetkili ayrıca, Hamas'ın Gazze'nin yönetimini ulusal düzeyde mutabık kalınacak bir Filistinli oluşuma devretmeye hazır olduğunu ifade etti. Hamas ve İsrail heyeti dün Mısır'a gitti.

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