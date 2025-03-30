Gazze'de yeni ateşkes umudu! İsrail'den Mısır'ın teklifine karşı teklif

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in, 12-20 Nisan tarihleri arasına denk gelen Hamursuz (Fısıh) Bayramı öncesinde ateşkes anlaşmasına varmayı umduğu ifade edildi.

Haberde, İsrail'in, Mısır'ın teklifinde öngörülen 5 esir yerine Gazze'deki 10 esirin serbest bırakılmasında ısrar ettiği belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, arabulucu ülkelerin Gazze'de ateşkes ile karşılıklı esir takası yapılması için sunduğu teklife karşı bir teklif yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sunulan yeni ateşkes ve esir takası teklifini değerlendirmek üzere önceki gece istişare toplantısı yaptığı aktarılmıştı.

Tel Aviv yönetiminin arabuluculara kendi teklifini öğlen saatlerinde ilettiği bildirilen açıklamada, karşı teklifin "ABD ile tam koordinasyon içinde" verildiği ifade edilmişti.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye de dün akşam Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajında, Mısır ve Katar'ın Gazze ile ilgili 2 gün önce kendilerine yeni bir teklif sunduğunu ve bunu kabul ettiklerini söylemişti.

Mesajında, "Savaşın durması amacıyla tüm tekliflere pozitif ve sorumluluk sahibi bir şekilde yaklaştık. 2 gün önce arabulucu Mısır ve Katar'dan bir teklif aldık. Bu teklife olumlu yaklaştık ve kabul ettik. Umuyoruz ki İsrail, bu teklifi bozmaz ve arabulucuların çabalarını boşa çıkarmaz." diyen Hayye, yeni teklifin içeriğine ilişkin bilgi vermemişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03.40 Filistin Toprak Günü arifesinde Fas'ta binlerce kişi, Gazze Şeridi'yle dayanışma ve İsrail'in Filistinlilere saldırılarını yeniden başlatmasını protesto etmek için gösteri düzenledi.

01.50 İsrail'in, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası önerisine alternatif bir öneri sunarak, Hamas'ın Mısır'ın teklifinde öngörülen 5 yerine 10 esiri serbest bırakmasını talep ettiği bildirildi.

00.57 Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi (Center for Middle Eastern Studies-CMES) Direktörü Prof. Dr. Cemal Kafadar, merkezin bazı programlarının "Yahudi karşıtı perspektifi temsil etmede başarısız olduğu" iddiasının ardından görevinden alınıyor.

00.54 Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze ile ilgili 2 gün önce kendilerine yeni bir teklif sunduğunu ve bunu kabul ettiklerini duyurdu.

- İSRAİL, ATEŞKESİ BOZARAK GAZZE'YE YENİDEN SALDIRI BAŞLATMIŞTI

Netanyahu hükümetinin 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesi bozarak saldırılarla "Gazze'deki İsrailli esirleri kurtarmayı amaçladığını" iddia etmesi, İsrailli esir yakınları tarafından "aldatmaca" diye tepki çekmişti.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 921'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 54'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 277'ye, yaralıların sayısı 114 bin 95'e yükseldi.