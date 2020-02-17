İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0594
  • EURO
    6,5713
  • ALTIN
    307.841
  • BIST100
    120151
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'de yeni tip koronavirüse karşı karantina merkezi kuruldu
Dünya

Gazze'de yeni tip koronavirüse karşı karantina merkezi kuruldu

Gazze'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Çin ya da farklı ülkelerden Gazze'ye gelecek kişiler için Refah Sınır Kapısı'nda karantina merkezi oluşturuldu.

AA17 Şubat 2020 Pazartesi00:01 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 00:01

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nda kurulan karantina merkezinin muayene masaları, yatak ve tıbbi ekipmanlarla donatıldığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan doktor Eymen Ebu Rahme, karantina merkezinin, Sağlık Bakanlığının, gerek Çin gerekse başka yerlerden Gazze'ye gelecek kişilerin takibinin yapılması için aldığı koruyucu önlemlerden biri olduğunu söyledi.

Gazze'ye girenlerin öncelikli olarak termal kamera uygulamasından geçirileceğini ifade eden Ebu Rahme, yüksek ateş tespit edilen kişilerin 14 gün karantina altında tutulacağını dile getirdi.

Ebu Rahme, Sağlık Bakanlığının Gazze'de Kovid-19 virüsüne rastlanmadığını teyit ettiğini aktardı.

Çin'de, Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1666'ya, virüs bulaşan kişi sayısı 68 bin 500'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs, şu ana kadar 26 ülkede tespit edildi.

Füzeler ateşlendi! Esed'e karşı operasyon başlatıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Esed rejimine ağır darbe
Esed rejimine ağır darbe

Esed rejimine ağır darbe

Görüntüleri yayınladı! Savaş uçağını böyle düşürdüler
Görüntüleri yayınladı! Savaş uçağını böyle düşürdüler

Görüntüleri yayınladı! Savaş uçağını böyle düşürdüler

Yaşadıkları paniği manşetlere taşıdılar: Türkiye bölgeye mührü vuruyor
Yaşadıkları paniği manşetlere taşıdılar: Türkiye bölgeye mührü vuruyor

Yaşadıkları paniği manşetlere taşıdılar: Türkiye bölgeye mührü vuruyor

CHP'li Başkan, Muharrem İnce'ye kafa attı
CHP'li Başkan, Muharrem İnce'ye kafa attı

CHP'li Başkan, Muharrem İnce'ye kafa attı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.