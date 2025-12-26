İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8487
  • EURO
    50,7341
  • ALTIN
    6162.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'deki abluka sağlık sistemini durma noktasına getirdi
Dünya

Gazze'deki abluka sağlık sistemini durma noktasına getirdi

Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü abluka nedeniyle Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan El-Avde Hastanesi'nde yakıtın tükendiği ve elektriklerin kesildiği bilgisi verildi.

AA26 Aralık 2025 Cuma 00:35 - Güncelleme:
Gazze'deki abluka sağlık sistemini durma noktasına getirdi
ABONE OL

Hastaneden edinilen bilgiye göre, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye yönelik ablukayı sürdürmesi nedeniyle hastanedeki yedek jeneratörlerin çalışması için gerekli yakıt tükendi.

Elektriklerin kesilmesi nedeniyle hastanenin pek çok biriminde hizmet durdu.

Hastaneyi işleten El-Avde Sağlık ve Toplum Derneği tüm branşlarda planlanmış ameliyatları askıya almak zorunda kaldı.

Dernek, hayati önem taşıyan hizmetlerin asgari düzeyde sürdürülebilmesi için sadece acil servis ve kadın doğum bölümlerinde tıbbi hizmetleri sürdürme kararı aldı.

Bu durumun özellikle acil cerrahi müdahale ve uzman tıbbi bakıma ihtiyaç duyan hastalar için ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Hastane, bugün yaptığı açıklamada mevcut yakıt stoklarının kritik seviyeye düştüğünü ve bu nedenle bölgede sağlık hizmeti vermeyi durdurmak zorunda kalabileceklerini bildirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dönerciye daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.