Gazze'deki ablukanın 16'ncı gününde Hamas'tan ABD'ye 'İsrail'e baskı yap' çağrısı

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili çağrıda bulundu.

"ABD, işgalcilere ateş çemberini genişletmek yerine anlaşmaya varıldığı üzere ateşkese uymaları için baskı yapmalı." ifadesini kullanan Rişk, bunun anlaşmanın gerektirdiklerini yapmanın sağlanmasının, esirlerin hayatlarını korumanın ve ailelerine dönmelerini sağlamanın tek yolu olduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın 16'ncı gününe girdiğini hatırlatan Rişk, bu durumun İsrail'in "insani değerlerinden yoksun olduğunu" gösterdiğini vurguladı.

Ablukanın sıkılaştırılmasını, "tam anlamıyla soykırım ve açık bir savaş suçu" olarak nitelendiren Rişk, "Gazze'deki iki milyondan fazla insanı kurtarmak için derhal harekete geçilmesi gerektiğini" belirtti.

Rişk, ablukanın artırılmasının ve temel yaşam malzemelerinin girişinin engellenmesinin, hastalar, yaşlılar, çocuklar ve engelliler gibi en savunmasız Filistinlileri hedef aldığını vurgulayarak, "Bunlar, Netanyahu'nun yeni hedef listesi kapsamında öldürmeye çalıştığı kişilerdir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 Şubat'ta başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellemişti.

İsrail, 9 Mart'ta da Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmişti.