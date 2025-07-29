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Dünya

Gazze'deki açlığı inkar etmişti: BM'den siyonist Netanyahu'ya tepki

Birleşmiş Milletler (BM), soykırımcı İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun 'Gazze'de açlık yok' açıklamasına tepki gösterdi.

AA29 Temmuz 2025 Salı 20:30 - Güncelleme:
Gazze'deki açlığı inkar etmişti: BM'den siyonist Netanyahu'ya tepki
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BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, AA muhabirinin Netanyahu'nun Gazze'de çocukların kıtlıktan ölmediğine ve burada hiç kıtlık olmadığına ilişkin açıklamasına dair sorularını yanıtladı.

BM'nin gerekli sonuçları çıkarmak için bilgi sağladığını kaydeden Haq, "Daha fazla açlık ve kıtlığı önlemek için acil ve kapsamlı bir eyleme ihtiyaç olduğu gerçeği inkar edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Haq, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunun da Gazze'deki korkunç durumu ortaya koyduğunu ifade ederek, sıklıkla çok büyük boyutta açlık olduğuna dikkati çektiklerini vurguladı.

GAZZE'DE AÇLIK KRİZİ YAŞANIYOR

İsrail Başbakanı Netanyahu, X hesabında paylaştığı videoda "Gazze'de açlık yok, Gazze'de açlık politikası yürütülmüyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 147 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

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