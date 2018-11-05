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Gazze'deki 'deniz eylemleri' sürüyor

Ablukayı deniz yoluyla kırmak amacıyla Gazze'de başlatılan deniz eylemleri devam ediyor.

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Filistinliler, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlenen deniz eylemi kapsamında 15'inci kez kuzey sahil sınırında toplandı.
 
Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından 15'incisi düzenlenen deniz eylemine katılan çok sayıda Filistinli, İsrail ile kuzey sınırında yer alan sahil bölgesinde bir araya geldi.
 
İsrail'in yaklaşık 12 yıldır aralıksız kara, deniz ve havadan bölgeye uyguladığı ablukayı protesto etmek ve kaldırılması talebini yinelemek için düzenlenen eylemin bugünkü sloganı "Abluka kaldırılana kadar eylemler devam edecek" oldu.
 
Eyleme katılan Filistinlilere, sınırın diğer tarafındaki İsrail güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
 
Müdahalede yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
 
Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 14 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı. Filistinli eylemciler müdahale sırasında yaralanmış, gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu.
 
Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

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