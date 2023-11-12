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Dünya

Gazze'deki doktorlar İsrail'in hastanelerdekilere güvenli çıkış verildiği açıklamasını yalanladı

İsrail ordusunun Şifa Hastanesinden bebeklerin güvenli şekilde nakledilmesine yardım edeceklerine ve hastanenin abluka altında olmadığına ilişkin söylemlerine rağmen, oradaki doktorlar bombardımanın sürdüğünü ve hastaneden çıkma teşebbüsünde bulunanların bile öldürüldüğünü söylüyor.

AA12 Kasım 2023 Pazar 18:12 - Güncelleme:
Gazze'deki doktorlar İsrail'in hastanelerdekilere güvenli çıkış verildiği açıklamasını yalanladı
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AA muhabiri, Gazze Şeridi'nde bulunan Şifa ve Nasr hastanelerindeki doktorlar ile son durum ve İsrail'in Şifa Hastanesinden güvenli çıkış sağlanabileceği açıklamasını değerlendirdi.

Şifa Hastanesinden Doktor Nidal Ebu Adrus, bu sabah erken saatlerde hastanenin kardiyoloji bölümünün de saldırıya uğradığını söyledi.

Ebu Adrus, hastanede hiçbir şekilde elektrik ve su olmadığını, kimseyle iletişim sağlanamadığını belirterek, hastalara da gerekli tedavileri uygulayamadıklarını ve her gün çok sayıda kişinin öldüğünü ifade etti.

Hiç kimsenin hastaneyi terk edemediğini ve hastane kapısından çıkan herkesin derhal öldürüldüğünü anlatan Ebu Adrus, Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC) doktorlar ve hastalara güvenli koridor oluşturmaları için çağrıda bulundu.

Ebu Adrus, insanların hastaneden güvenli şekilde çıkılmasına izin verildiğine ilişkin söylemler hakkında, "İnsanların hastaneden ayrılmalarına izin verildiğini söylüyorlar ama kendi gözlerimizle gördüğümüz buna izin verilmediği. 2 kişi hastaneden ayrıldı ve öldürüldüler. Kimse de onlara yardım edemiyor çünkü çıkarlarsa onlar da öldürülecek. Hastaneden ayrılmak güvenli diyebilirler ama gözlerimizle gördüğümüze göre, güvenli değil." ifadelerini kullandı.

- "Sürekli bombardıman altındayız"

ICRC'nin bölgeye gelmesiyle onların eşliğinde doktorlar ve hastalar olarak hastaneden ayrılabileceklerini belirten Ebu Adrus, "İletişim, internet ya da hastane çevresinde ne olduğunu öğrenebileceğimiz herhangi bir şey yok. Hastanenin 100 metre çevresinde bile ne olduğunu bilmiyorum. Sürekli bombardıman var. Çok zor şartlar altındayız. Dünyada kimse bizi umursamıyor, lütfen tıbbi personel ve hastalar için güvenli bir koridor sağlayın." dedi.

Ebu Adrus, her gün bebeklerin ölmeye devam ettiğine işaret ederek, hasta ve doktorların hastaneden ayrılabilmesi için hastane yönetiminin İsrail ordusuyla müzakere ediyor olabileceğini ancak detaylara hakim olmadığını dile getirdi.

Nasr Hastanesinde bulunan Doktor Muhammed de Şifa Hastanesindeki meslektaşlarıyla olabildiğince iletişimde kalmaya çalıştığını anlatarak, "İsrail ordusu tarafından etrafları sarılmış durumda, herkesi vuruyorlar. Hastanede birçok ölü ve yaralı var ancak onlara ulaşamıyoruz." diye konuştu.

Muhammed, Şifa Hastanesinde 650 hastanın olduğunu belirterek, "Onlara ulaşamıyoruz, oraya giden güvenli bir yol yok. Orada 140 doktor, 200 hemşire ve 2 bin 500 insan var ve Şifa Hastanesinin dışına çıkamıyorlar." ifadesini kullandı.

Nasr Hastanesinde de birçok ambulans olduğunu ve çok sayıda sivilin saldırıya uğrayarak geldiğini söyleyen Muhammed, Şifa Hastanesinde farklı bölümlere her saat saldırıldığını ve kardiyoloji bölümünün de bugün hedef alındığını söyledi.

  • SPOT: Şifa Hastanesi İsrail bombardımanı altında çaresiz kalıyor
  • bebekler güvende değil
  • doktorlar endişeli

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