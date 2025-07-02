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Dünya

Gazze'deki Endonezya Hastanesi Müdürü Sultan, İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun evini hedef aldığı Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi Müdürü Mervan Sultan hayatını kaybetti.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 16:07 - Güncelleme:
Gazze'deki Endonezya Hastanesi Müdürü Sultan, İsrail saldırısında hayatını kaybetti
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Endonezya Hastanesi Müdürü Sultan'ın Gazze kentindeki evini hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun evini hedef aldığı Mervan Sultan'ın ailesinden birkaç kişiyle birlikte hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze'de sivil altyapıyı, açlıkla mücadele eden ve yerinden edilen Filistinlilerin yanı sıra sağlık personelini de kasıtlı olarak hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'de çok sayıda hastaneyi hedef alan İsrail ordusunun sağlık personelini hedef alan saldırısı kınandı.

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