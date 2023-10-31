Gazze'deki Endonezya Hastanesinden yardım çağrısı: Acil tıbbi malzeme ve ilaca ihtiyacımız var

Hastane Müdürü Atıf el-Kahlut, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye İsrail saldırısında ölen ve yaralananlardan çok sayıda kişinin getirildiğini söyledi.

Kahlut, İsrail bombardımanında Cibaliya Mülteci Kampı'nda ilk belirlemelere göre ölen ve yaralıların toplam sayısının 400 ila 450 arasında olduğunu belirtti.

Saldırı nedeniyle kayıp ve enkaz altında kalanların olduğunu aktaran Kahlut, sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin bu kişileri bulmak için çalıştığını vurguladı.

Kahlut, hastanenin yetersizliğine de dikkati çekerek, "Yaralıların tedavisi yerlerde ve koridorlarda yapılıyor. Hastanenin kapasitesi bu kadar büyük sayıdaki yaralıya hizmet vermek için yeterli değil, yaralıların sayısı elimizdeki tüm imkanları aşıyor." dedi.

"OKSİJEN TÜPLERİ, YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ ÇALIŞMIYOR"



Acil tıbbi malzeme ve ilaç çağrısı yapan Kahlut, hastanenin çalışabilmesi için acil yakıta ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Kahlut, "Elektronik aletleri çalıştırmak için gerekli olan yakıtın bulunmaması durumunda 24 saat içinde hastanenin çalışmaları tamamen duracak. Bu da insanlığın gözü önünde insani bir felakete yol açacak." ifadesini kullandı.

Hastanenin, Cibaliya saldırısından önce kapasitesinin iki katı üzerinde çalıştığını aktaran Kahlut, şöyle devam etti:



"140 yatak kapasiteli olan hastanede Cibaliya saldırısından önce bu sabah 295 yatak kapasitesiyle hizmet veriyorduk. Saldırıdan etkilenen 400'den fazla kişiden bahsediyoruz, hastanenin koridorları, bahçesi doldu."

Kahlut, yardımlara ilişkin ise "Şu ana kadar Gazze'nin kuzeyine hiçbir yardım gelmedi. Biz hastanenin acil durumlar için tuttuğu malzemeleri kullanıyoruz. Oksijen tüpleri, yoğun bakım üniteleri çalışmıyor, cerrahi operasyonlar yapılamıyor." diye konuştu.

İsrail'in daha önce kullanılmayan silahları kullandığına dikkati çeken Kahlut, saldırılarda yaralananların ve ölenlerin vücudunda ciddi yanıkların olduğunu ve yaralılarda kanamaları durduramadıklarını ifade etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırıda, kamptaki sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu, en az 100 kişinin de öldürüldüğü açıklanmıştı.