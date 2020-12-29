Gazze'deki Filistinli gruplar, ortak askeri tatbikat düzenledi

AA 29 Aralık 2020 Salı 14:06 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 14:08

Fetih hareketi hariç Gazze'deki diğer Filistinli grupların askeri kanatlarını çatısı altında barındıran "Direniş Gruplarının Ortak Odası" tarafından gerçekleştirilen tatbikatın, savaşçıların yeterliliğini ve çeşitli koşullarda savaşma hazırlığını artırmayı amaçladığı belirtildi.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin Sözcüsü Ebu Hamza düzenlediği basın toplantısında, "Zor Köşe adını verdiğimiz bu tatbikat, direniş gruplarının askeri kanatları arasındaki ortak çalışma ve iş birliğini artırmayı hedefliyor." dedi.

Tatbikatı, "direnişin savaşa hazır olma durumunu kalıcı olarak artırma çabalarının somutlaşmış hali" şeklinde de ifade eden Ebu Hamza, çeşitli senaryoların uygulanacağı tatbikatta gerçek mühimmat kullanılacağını aktardı.

Tatbikatla, "direnişin halkı savunmaya hazır olduğunu" ve "halka yönelik herhangi bir savaşa karşılık verme konusunda ortak karar alabilme gücüne sahip oldukları" mesajı verdiklerini kaydeden Ebu Hamza, İsrail'i Filistin halkına karşı herhangi bir saldırıya kalkışmaması konusunda uyararak "Aksi takdirde karşısında güç ve birlik bulacaktır." ifadesini kullandı.

Filistinli grupların askeri kanatları, Ebu Hamza'nın konuşmasının ardından tatbikatlarına başladı.

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı da dün yaptığı yazılı açıklamada, Gazze sahilinin tatilcilere ve balıkçılara kapalı olacağını belirtmişti.

Açıklamada, 24 saat süreceği belirtilen tatbikat kapsamında bazı polis merkezlerinin de boşaltıldığı aktarılmıştı.