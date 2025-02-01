İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2025 Cumartesi / 3 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8609
  • EURO
    37,2521
  • ALTIN
    3228.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'deki Filistinlilerden tehcire karşı çıkan Mısır'a teşekkür gösterisi
Dünya

Gazze'deki Filistinlilerden tehcire karşı çıkan Mısır'a teşekkür gösterisi

Gazze'deki Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği tehcir planına karşı duran Mısır'a teşekkür için gösteri düzenledi.

AA1 Şubat 2025 Cumartesi 18:54 - Güncelleme:
Gazze'deki Filistinlilerden tehcire karşı çıkan Mısır'a teşekkür gösterisi
ABONE OL

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, ellerinde Filistin ve Mısır bayraklarıyla Gazze kent merkezinde toplanan onlarca kişi "Yaşasın Mısır", "Yaşasın büyük Mısır halkı" ve "Teşekkürler Mısır" sloganları attı.

Göstericilerden biri, "Filistin ve Gazze Şeridi'nden kardeş Mısır'a ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye özel teşekkürlerimizi iletiyoruz." dedi.

Ayrıca Gazze kent merkezine ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze Şeridi'nden çıkarma planına karşı duran Mısır'a teşekkür ifadelerinin yer aldığı pankartlar asıldı.

- TRUMP'TAN GAZZELİLERİN KOMŞU ÜLKELERE GÖNDERİLMESİ ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin bölgeden daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısı yapmıştı.

Bunun üzerine Ürdün ve Mısır'ın yanı sıra Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletlerden Trump'ın teklifini reddeden açıklamalar gelmişti.

Ancak Trump, Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi yönündeki söylemini yineleyerek, Mısır ile Ürdün'ün Gazze'deki Filistinlileri ülkelerine kabul edeceğinden emin olduğunu söylemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.