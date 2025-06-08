Gazze'deki hükümetten çağrı: Güvenliği sağlamaya hazırız

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail-ABD güdümündeki insani yardım mekanizmasının her düzeyde başarısızlığını kanıtladığı, siyasallaştırılmış ve şeffaf olmayan bu mekanizmanın halkın gerçek ihtiyaçlarına cevap vermeyen bir propaganda aracına dönüştüğü hatta insani krizi derinleştirdiği ve İsrail tahakkümünü artırdığı kaydedildi.

Hükümet kurumlarının, İsrail'in saldırılarında çok sayıda çalışanını kaybetmesine rağmen hala Gazze'deki aileler ve aşiretlerle koordinasyon içinde yardım faaliyetlerini etkili şekilde yürütme kapasitesine sahip olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Gazze'ye girdiği andan ihtiyaç sahiplerine ulaşıncaya kadar, hırsızlık, kaos veya anarşi girişimlerini önlemek için Birleşmiş Milletler (BM) mekanizmaları ve standartlarına uygun biçimde insani yardımları güvence altına almaya hazırız." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusu, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerine saldırılar düzenliyor. İsrail güçleri, oluşturduğu sözde "tampon bölgelerde" kurduğu dağıtım yerlerine akın eden sivillere ateş açıyor.

Hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail askerlerinin, 27 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde söz konusu dağıtım merkezlerinde Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 110 kişi öldü, 583 kişi yaralandı, 9 Filistinlinin ise cesedine ulaşılamadı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03:45 İsrail güçleri, Tel Aviv'deki Habima Meydanı'nda "Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi" talebiyle düzenlenen gösteriye müdahalede bulundu

02:53 Birleşmiş Milletler Filistin Mültecileri Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA), Gazze'de açlık çeken sivillerin, yiyecek alma umuduyla gittikleri yardım dağıtım merkezlerinde İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kaldığını bildirdi

01:25 İsrail, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesi konusunda yaptığı açıklamanın üye devletleri manipüle etme girişimi olduğunu iddia etti

00:58 İsrailli esir yakınları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'tan Gazze Şeridi'nde esir takası için yeni bir anlaşma taslağı talep etti

00:51 Gazze'deki hükümet, Gazze'ye girişinden ihtiyaç sahiplerine teslim edilinceye kadar insani yardım kafilelerinin güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu belirtti