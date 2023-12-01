Gazze'deki insanlık suçuna dikkat çekti: Sivil halkın daha fazla acı çekmesine izin verilemez

Martin, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, çatışmaların yeniden başlamasından "derin bir öfke ve hayal kırıklığı" duyduğunu vurguladı.

Hamas saldırılarını kınayan Martin, "İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü bombardımanlarını da kınıyorum. Benim samimi umudum ve uluslararası toplumun görüşü, kalıcı bir barışın koşullarının geçen haftaki ateşkesin üzerine inşa edilmesi yönündeydi." değerlendirmesini yaptı.

Martin, Gazze'deki saldırıların son dönemde durmuş olmasının esirlerin kurtarılması ve insani yardımların ulaştırılması açısından da önemli olduğunun altını çizerek "İsrail'in askeri eyleminin Gazze'deki çocuklar ve en savunmasız siviller üzerinde yarattığı yıkıcı etkiyi vurgulamak önemlidir. Kalıcı bir insani ateşkes ve uluslararası insancıl hukuka tam saygı çağrımı yineliyorum. Gazze'deki sivil halkın daha fazla acı çekmesine izin verilemez." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 86 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu bu sabah "insani aranın" sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı.