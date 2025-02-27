İngiltere'de Kral Charles ve Kraliçe Camilla, Ramazan ayı boyunca hastanelerdeki Müslümanların iftarlarını açmaları için hurma paketlerken görüntülendi.

Kral Charles, Londra'daki bir restoranda hurma paketleyerek sözde "Müslümanlarla dayanışma" gösterisi yaptı.

Kral Charles ve eşinin hurma paketlerken neşeli oldukları ve işi keyifle yaptıkları da dikkatlerden kaçmazken Kraliyet ailesinin Ramazan etkinlikleri gibi organizasyonlarla Müslüman topluluklara yakın görünme çabası, İngiltere'nin asıl politikalarını gizleyen bir halkla ilişkiler çalışması olarak değerlendirildi.

Ramazan ayı boyunca hastanelerdeki Müslümanların iftarlarını açmaları için hurma paketleyen kral ve kraliçenin o halleri, sosyal medyada gündem oldu.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı söz konusu görüntülerden rahatsız olurken, "Akıl tutulması bu olması gerek! Hastanede olan kişi ne oruç tutabilir ki?" yorumları yapıldı.