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Dünya

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Han Yunus'taki hastaneler ''yüksek tehlike'' altında

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi ile Emel Hastanesinin İsrail saldırıları sebebiyle 'yüksek tehlike' çemberinde kaldığını bildirdi.

AA23 Ocak 2024 Salı 18:06 - Güncelleme:
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Han Yunus'taki hastaneler ''yüksek tehlike'' altında
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yazılı açıklama yaptı.

Nasır Hastanesine şarapnel parçaları geldiği ve bu durumun hastalar, personel ve yerinden edilmiş kişilerin hayatlarını tehlikeye attığı ifade edilen açıklamada, her iki hastanenin korunması ve ambulansların hareketinin kolaylaşması için acil müdahale çağrısında bulunan Kudra, Han Yunus kentindeki iki hastanenin İsrail saldırıları nedeniyle "yüksek tehlike" çemberinde kaldığını aktardı.

Filistin Kızılayından bugün yapılan açıklamada da İsrail'in saldırıları nedeniyle Emel Hastanesindeki hasta ve yaralılara ulaşılamadığı bildirilmişti.

Emel Hastanesinin çevresinde durumun halen çok tehlikeli olduğu ifade edilen açıklamada, internet ve telefon hizmetlerinin kesik olması nedeniyle de Han Yunus'taki Kızılay ekiplerinin hayatından endişe edildiği kaydedilmişti.

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