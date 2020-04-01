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Dünya

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Koronavirüsle sınırlı imkanlarla mücadele ediyoruz

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ablukası nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği bulunan bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla sınırlı imkanlarla mücadele ettiklerini belirtti.

AA01 Nisan 2020 Çarşamba 21:37 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 21:38
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, "Bakanlığımız koronavirüsle mücadelede abluka nedeniyle her gün daha da azalan sınırlı imkanlarla çalışıyor." dedi.

İlaçların yüzde 43'ünün, tıbbi malzemelerin yüzde 25'inin, laboratuvar malzemeleri ve kan bankalarının yüzde 65'inin tükendiğini, dezenfektan ve koruyucu ürün yetmezliği bulunduğunu söyleyen Kudra, yerel, bölgesel ve uluslararası düzeydeki ilgili makamların virüsle daha iyi mücadele etmek için acil ve pratik önlemler almaları gerektiğini ifade etti.

Gazze'de 63 solunum cihazı ve 78 yoğun bakım yatağı bulunduğunu belirten Kudra, salgının yayılması durumunda 100 solunum cihazı ve 140 yoğun bakım yatağına ihtiyaç duyacaklarını aktardı.

Gazze'deki Kovid-19 vaka sayısı 12'ye yükselmişti.

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