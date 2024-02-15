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Dünya

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Kuvözdeki bebeklerin hayatı tehlikede

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinde yakıtın tükenmesi nedeniyle hastalar ile kuvözdeki bebeklerin hayatının tehlikede olduğu belirtildi.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 23:07 - Güncelleme:
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Kuvözdeki bebeklerin hayatı tehlikede
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun baskın düzenleyerek askeri kışlaya çevirmeye çalıştığı Nasır Hastanesinde bir felaket yaşandığı ifade edildi.

Yakıtın tükenmesi nedeniyle hastanede jeneratörlerin 24 saat içinde duracağı kaydedilen açıklamada, bu durumun, kuvözdeki 3 bebek ile 6'sı yoğun bakım ünitesinde suni solunum cihazına bağlı olmak üzere çok sayıda hastanın hayatını tehlikeye attığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun, 95 sağlık personeli, onların ailelerinden 11 kişi, 191 hasta ve 165 refakatçi ve yerinden edilmiş kişiyi hastanede kötü şartlarda alıkoyduğu dile getirildi.

Hastanede yiyecek ve suyun bulunmadığına, sağlık çalışanlarının ise hastalara hiçbir tedavi hizmeti sunamadığına işaret edildi.

Sağlık Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Nasır Hastanesini "kışlaya çevirmeye" çalıştığı, askerlerin hastanedeki ambulans merkezi ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef aldığı ve buldozerlerle hastane yerleşkesindeki toplu mezarlara zarar verdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu 22 Ocak'tan bu yana daha önce "güvenli bölge" olduğunu ileri sürdüğü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine ve kentteki hastanelere hem havadan hem de topçu ateşiyle yoğun saldırı düzenliyor.

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