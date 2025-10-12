Katil İsrail'den ateşkese rağmen ''Gazze'de yıkıma devam edecekleri'' mesajı

Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, esirlerin iadesi aşamasından sonra İsrail'in karşılaşacağı en büyük zorluğun, Hamas'ın tünelleri olduğunu belirtti.

İsrailli Bakan, Gazze'deki tüm Hamas tünellerinin doğrudan İsrail tarafından, ABD'nin gözetiminde kurulacak uluslararası mekanizma aracılığıyla imha edileceğini kaydetti.

Katz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, Gazze'nin silahsızlandırılması ve Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda üzerinde anlaşılan temel prensibin uygulanması anlamına geliyor."

Savunma Bakanı Katz, orduya da göreve hazır olması talimatını verdiğini söyledi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yasa dışı alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki 45 aktivistin Ürdün'e ulaştığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen yıkıma devam edeceklerini söyledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde sağlık ve insani krizin derinleştiğini belirterek durumun kurtarılması için gerekli tıbbi malzemelerin acilen bölgeye ulaştırılması çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Tıp Merkezi'nde, İsrail hapishanelerindeki tutukluların serbest bırakılması talebiyle bir dayanışma eylemi düzenlendi. Etkinliğe hastane müdürü, çok sayıda doktor ve sağlık çalışanının yanı sıra esir yakınları da katıldı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesiyle iki yıl süren zorunlu göçlerin ardından Gazze kentine dönen binlerce Filistinli, geride bıraktıkları evlerin ve mahallelerin yerinde yıkım ve enkazla karşılaştı.

İsrail'in iki yıldır Gazze'de sürdürdüğü soykırımın ateşkesle sonuçlanmasının ardından Avustralya'da binlerce kişi, Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından polis ve güvenlik güçleri ana kavşaklarda konuşlanarak güvenliği sağlamak için devriye faaliyetlerine başladı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı ve serbest bırakılması planlanan esirlerin ailelerini, herhangi bir kutlama ya da sevinç gösterisinde bulunmamaları konusunda tehdit etti.

Mısır'dan Gazze'ye insani yardım taşıyan tırlar, ateşkes anlaşmasının ardından Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmaya başladı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na (WFP) ait yardım kamyonları, Gazze Şeridi'ndeki insani krizi hafifletmeye yönelik çabalar kapsamında Han Yunus kent merkezinden Kerem Şalom Sınır Kapısı'na doğru hareket etti. Kamyonlar, bölge halkına dağıtılacak yeni gıda yardımlarını teslim almak üzere yola çıktı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ve İsrail ordusunun sarı hata çekilmesinin ardından Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere geri dönüşleri devam ediyor. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na dönen Filistinli aileler, ağır yıkımla karşılaştı.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin üçüncü gününde, yüzlerce Filistinli güneyden kuzeye dönmeye devam ediyor. Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini bağlayan Salahaddin Caddesi üzerinden kuzeye doğru ilerledi.

06.40 Şili'nin başkenti Santiago'da binlerce insan, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasını kutladı.

02.33 Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkes anlaşması kapsamında bölgeye girmesi beklenen insani yardım tırlarıyla ilgili taraflardan çelişkili haberler gelmeye devam ediyor. İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, İsrail hükümetinin ateşkes anlaşmasını onayından hemen sonra Gazze'ye tüm insani yardımların girişine ve serbestçe dağıtılmasına izin verilmesi, bu uygulamanın, 19 Ocak 2025 tarihli kararda belirlendiği şekilde, günde 600 yardım tırı standardına dayanması öngörülüyordu. Ancak Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden çok sayıda yardım tırının bölgeye giriş yaptığını, ancak bu yardımların hala İsrail ordusunun kontrolü altında olduğunu ve Filistinlilere dağıtım yapacak yardım kuruluşlarına henüz teslim edilmediğini söyledi. Kaynaklar, Gazze'ye ulaşan yardımların "son aylardakine benzer bir seviyede olduğu, ateşkes anlaşmasıyla bağlantılı olağanüstü bir artışın gerçekleşmediğini" belirtti.

01.20 İsrail'in Necef Cezaevi'nde, esir takası kapsamında salıverilmesi beklenen Filistinli esirlere yönelik kötü muamelesini gösteren bir video sosyal medyada dolaşıma girdi.

00.36 İsrail'in Tel Aviv kentindeki Rehineler Meydanı'nda binlerce İsrailli, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasını kutladı.

00.32 İsrail ordusu, ateşkes öncesinde Gazze Şeridi'nin güneyinde yaşanan çatışmalarda yaralanan bir askerinin öldüğünü açıkladı.

00.21 Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek amacıyla Mısır'da 13 Ekim'de uluslararası zirve düzenleneceği duyuruldu.

00.12 Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık 16 bin kişi 'Gazze için Birlik' çağrısıyla yapılan gösteride Filistin için özgürlük ve adalet talebiyle gösteri düzenledi. Berlin polisi biri 10 yaşında çocuk olmak üzere 36 kişiyi gözaltına aldı.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.