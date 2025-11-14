Gazze'deki savaşın ardından Trump'tan Suudi Arabistan ve İsrail planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a, "Gazze'deki savaşın sona ermesinin ardından" İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesini beklediğini ilettiği iddia edildi.

Amerikan Axios'un konuyla ilgili bilgi sahibi iki ABD'li yetkiliye dayanarak verdiği habere göre, Trump, Riyad'ın İsrail'le normalleşme yolunda adım atmasını bekliyor.

Trump, geçen ay Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu görüşmede, Suudi Arabistan-İsrail ilişkilerine dair beklentilerini dile getirdi.

Kamuoyuna açıklanmayan telefon görüşmesinde, Trump, Bin Selman'a "Gazze'deki savaşın sona ermesinden sonra" Suudi Arabistan'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirme yönünde somut adım atmasını beklediğini söyledi.

Bin Selman ise ABD Başkanı'nın İsrail ile ilişkiler konusundaki çağrısına, "Trump yönetimi ile bu konuda çalışmaya hazır olduğunu" söyleyerek yanıt verdi ancak somut bir yol haritası gündeme gelmedi.

Axios'a konuşan ABD'li yetkililer, Suudilerle bu konuda ilerleme kaydedilmesini umduklarını ancak Suudilerle İsrailliler arasındaki uçurumun hala büyük olduğunu düşündüklerini belirtti.

Aynı yetkililer, Suudilerin İsrail'le normalleşme sürecine koşul olarak "ABD ile kapsamlı bir güvenlik paktı anlaşması imzalanması" ve "Filistin devletinin tanınması" gibi önemli başlıkları masaya getirdiklerini ifade etti.



- BİN SELMAN'IN 18 KASIM'DA WASHİNGTON'DA OLACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Daha önce Beyaz Saray, Bin Selman'ın 18 Kasım'da Washington'da olacağını ve Başkan Trump ile bir araya geleceğini açıklamıştı.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, ikili arasındaki görüşmede, ABD-Suudi Arabistan güvenlik anlaşması ve Gazze'de bundan sonraki sürece ilişkin başlıkların kapsamlı şekilde ele alınmasının beklendiği kaydedilmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

01.05 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, fon kesintileri sonucu Ajansın yaklaşık 200 milyon dolar mali açığı bulunduğunu belirterek, bu durumun bölge genelinde milyonlarca kişi için operasyonların sürdürülebilirliğini tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

00.58 İsviçre, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik şiddetini artırmasından derin endişe duyduğunu bildirdi.

00.50 Almanya, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinin Deyr İstiya beldesine baskın düzenleyerek bir camiyi kundaklamasını kınadı.

00.00 Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Belediyesi, iki yıldır süren İsrail saldırılarının yol açtığı ağır insani kriz ve yıkım ortamında, yaklaşan tehlikeli fırtına nedeniyle 900 binden fazla yerinden edilmiş kişinin sel riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

İSRAİL 10 EKİM'DEN BU YANA 282 KEZ ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail'in 10 Ekim'den bu yana ateşkesi 282 kez ihlal ettiğini açıkladı.

İsrail, 10 Ekim'de Gazze Şeridi'nde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını yüzlerce kez ihlal etti. Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail'in 10 Ekim'den bu yana ateşkesi 282 kez ihlal ettiğini belirtti. İhlaller sonucu 260 Filistinli hayatını kaybederken, 632 Filistinli ise yaralandı.

Medya Ofisi, "Bu tekrarlanan saldırıları en şiddetli şekilde kınıyor ve doğuracağı sonuçlardan İsrail'i tamamen sorumlu tutuyoruz. Bu eylemlerin devam etmesinin anlaşmanın ruhuna açık bir tehdit oluşturduğunu ve İsrail'in uluslararası topluma ve garantör ülkelere karşı yükümlülüklerinin ihlali olduğunu vurguluyoruz" dedi.

Medya Ofisi, ABD Başkanı Donald Trump, garantör ülkeler ve arabuluculara çağrıda bulunarak, İsrail'e baskı uygulamalarını ve ihlallerin derhal sona ermesi sağlamalarını talep etti.