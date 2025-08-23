İSTANBUL 29°C / 21°C
23 Ağustos 2025 Cumartesi
Dünya

Gazze'deki yaralılara can suyu: BAE, sağlık konvoyunu ulaştırdı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait sağlık konvoyu, işgalci İsrail saldırıları ve insani krizle boğuşan Gazze Şeridi'ne ulaştı. Konvoy, yaralıların tedavisini sürdürebilmek ve bölgedeki hastaneleri desteklemek amacıyla gönderildi.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 22:54
BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, "Cesur Şövalye 3" Operasyonu kapsamında yürütülen "Yaşam ve Umut 2" konvoyu, Gazze'deki hastaneleri desteklemek ve yaralıların tedavisinin sürdürülmesini sağlamak amacıyla bölgeye gönderildi.

Haberde konvoyun, BAE'nin Filistin halkına destek olma ve Gazze'deki sağlık sektörünün ayakta kalmasını sağlama yönündeki taahhüdünün bir parçası olarak gönderilen yardımların devamı niteliğinde olduğu vurgulandı.

Konvoyun ayrıntıları, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde düzenlenen basın toplantısında duyuruldu.

BAE Sahra Hastanesi Müdürü Dr. Abdurrahman Hamed el-Aryani, hastanenin Gazze'deki sağlık sektörünü desteklemek için tıbbi yardımlarını sürdürdüğünü belirtti.

Aryani, son konvoyun "Filistinli kardeşlerin acılarını hafifletmek ve sağlık sektörünün bu zor koşullardaki dayanıklılığını artırmak için çeşitli ilaçlar ve tıbbi malzemeler içerdiğini" ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı Hastaneler Genel Müdürü Dr. Muhammed Zakut da BAE'nin insani rolünü övdü.

Zakut, hastanelere ulaştırılan yardımların "hastalar ve yaralılar için verilen sağlık hizmetlerine nitelikli katkı sağladığını, en zor koşullarda Gazze halkıyla gerçek bir dayanışmayı yansıttığını" söyleyerek, desteğin, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısının derinleştiği bir dönemde geldiğine dikkati çekti.

"Cesur Şövalye 3" Operasyonu, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in himayesinde 5 Kasım 2023'te başlatılmış ve Gazze'nin en çok etkilenen bölgelerine gıda ile tıbbi yardım ulaştırmayı amaçlamıştı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze'de yürüttüğü saldırılarla katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etmeyi sürdürüyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın durdurma yönündeki çağrılarını ve kararlarını görmezden gelen saldırılar sonucunda, çoğunluğu kadın ve çocuk 62 bin 622 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 673 kişi yaralandı.

Ayrıca 9 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve 114'ü çocuk olmak üzere 281 kişi kıtlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

