Gazze'den acil çağrı: Kayıp binlerce Filistinli için uluslararası ekip gönderilsin

Komite Sözcüsü Alaaddin el-Akluk, Gazze'de basına yaptığı açıklamada, "Gazze, bugün dünyanın en büyük toplu mezarlığına dönüştü. Yaklaşık 10 bin Filistinli hala enkaz altında." dedi.

"Bu şehitler, evlerinin altında toplu mezarlıklarda kaldı; insanca bir şekilde defnedilme onurlarından bile mahrum bırakıldılar." ifadelerini kullanan Akluk, uluslararası kuruluşların ve insani yardım örgütlerinin etkisizliğine tepki gösterdi.

Akluk, "Özellikle kayıplar konusuyla ilgilenen kurumların sessizliği, insani felaketi daha da derinleştiriyor." diye konuştu.

Gazze Savaş Kayıpları Ulusal Komitesi Sözcüsü Akluk, uluslararası toplumun çifte standartlı tutum sergilediğine dikkati çekerek, Filistinli kurbanların cesetleriyle ilgilenilmemesine karşın İsrailli esirlerin cesetlerinin çıkarılmasına yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

Akluk, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, kayıplar dosyasını takip etmek ve ailelerin haklarını korumak için tüm siyasi ve hukuki kanalları devreye sokması çağrısı yaptı.

Akluk, uluslararası ekiplerin, ağır makinelerin ve DNA ile kimlik tespiti yapabilecek cihazların bölgeye sokulmasını isteyerek, enkaz kaldırma ve cesetlerin çıkarılması çalışmalarının bir an önce başlatılması talebinde bulundu.