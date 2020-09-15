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Dünya

Gazze'den İsrail'e roket atıldı: 2 yaralı

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında normalleşme anlaşmalarının imzalandığı dakikalarda abluka altındaki Gazze Şeridi'den İsrail'e roket atılması sonucu 2 kişi yaralandı.

AA15 Eylül 2020 Salı 21:11 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 21:11
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına 2 adet roket atıldığı, bunlardan birinin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.

İsrail basını da ABD'de İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan normalleşme anlaşmasının imzalandığı anlarda atılan roketlerden birinin Aşdod kentine düştüğünü ve 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını aktardı.

Bu arada İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld de roket ve bomba imha ekiplerinin Aşdod'daki olaya müdahale ettiğini kaydetti.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar, Beyaz Saray'da imzalandı.

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