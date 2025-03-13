Gazze'den İsrail'e tepki: Sınırların kapalı tutulması toplu cezalandırma suçudur

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarını kapalı tutmaya devam etmesinin onlarca fırının kapanmasına ve ulaşım sektörünün felç olmasına yol açtığını belirterek, "Bu durum, Gazze'deki insani trajediyi benzeri görülmemiş bir şekilde derinleştiriyor." ifadesini kullandı.

Bu durumu "hayatı felç eden bir toplu cezalandırma suçu, toplu cezalandırma politikasının devamı ve tüm uluslararası hukuk ve insani normların açıkça ihlali" olarak nitelendiren Sevabite, sınır kapılarının kapalı tutulmasının yakıt ve mutfak tüpü girişini engellediğini, onlarca fırının kapanmasına neden olduğunu ve halihazırda zor yaşam koşullarıyla mücadele eden 2,4 milyondan fazla Filistinlinin gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Sevabite, açıklamasında, "Kötüleşen insani koşullar altında temel malzemelerin girişinin engellenmesi, işgal güçleri tarafından kasıtlı şekilde gerçekleştirilen bir toplu cezalandırma suçuna dönüşmüştür. Bu, masumların hayatını hedef almakta ve insani sıkıntıları artırmaktadır." ifadesine yer verdi.

Yakıt girişinin engellenmesinin ulaşım sektöründe duraksamalara neden olduğunu ve vatandaşların hastanelere ve sağlık merkezlerine ulaşımını zorlaştırdığını vurgulayan Sevabite, şunları kaydetti:

"İşgalcilerin ihlallerle dolu siciline eklenen bu karmaşık suç, günlük yaşamının her yönünü daraltarak Filistin halkının iradesini kırmaya yönelik açık bir girişimidir. Ancak işgal, bu konuda başarılı olamayacak ve halkımızın kararlılığını kıramayacak. Her türlü komplo, halkımızın haklarını elde etme kararlılığını artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır."

Sevabite, sınır kapılarının kapalı kalmaya devam etmesinin felakete yol açacak sonuçlarına karşı uyararak, uluslararası toplumu ve insan hakları kuruluşlarını, İsrail'e baskı yaparak sınır kapılarını acilen ve kısıtlama olmadan açması için derhal harekete geçmeye çağırdı.

